Paysandu chega à marca de 5 mil sócios-torcedores e fatura quase R$280 mil por mês

O Paysandu anunciou na manhã desta quarta-feira (30), a marca de 5 mil sócios-torcedores. Marca importante para o clube nesse momento de retorno do público aos estádios e planejamento para o início do Campeonato Brasileiro da Série C, competição mais importante do ano para o Papão, que busca o retorno à Série B.

Atualmente o Paysandu possui 3.991 sócios do plano “Bancada Fiel”, que dá direito ao setor de arquibancada, 965 associados no plano “Cadeira bicolor”, com direito a assistir aos jogos nas cadeiras, além de 104 sócios na categoria “Papão da Curuzu”, com torcedores que têm 50% de desconto nos ingressos em que o Paysandu é o mandante e soma quase R$280 mil por mês só com o programa, renda fixa que ajuda o clube.

O torcedor pode ainda fazer a adesão nos planos da forma semestral e anual, com as mensalidades podendo ser divididas no cartão de crédito. O associado possui vantagens em lojas parceiras, além de 10% de desconto em todas as Lojas Lobo. Para aderia basta acessar o site. Mais informações no WhatsApp do Sócio Fiel Bicolor (91) 98409-9440.

Veja os planos do Papão

Plano Sócio Digital: R$ 9,90 mensais e acesso exclusivo à PapãoTV Play;

Plano Papão da Curuzu: R$ 25 mensais e desconto de 50% no valor do ingresso à sua escolha;

Plano Bancada Fiel: R$ 50 mensais e gratuidade de 100% no valor dos ingressos de arquibancada;

Plano Cadeira Bicolor: R$ 80 mensais e gratuidade de 100% no valor dos ingressos de cadeira.

Sócios-proprietários do Paysandu Sport Club têm 50% de desconto em qualquer plano, exceto o Sócio Digital.