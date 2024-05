Paysandu: CBF muda final da Copa Verde para estádio que recebeu o Brasil na Copa América de 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança no palco do jogo de volta da final da Copa Verde de 2024, entre Paysandu e Vila Nova-GO, que será realizado na quarta-feira (29). Segundo a entidade que controla o futebol no país, o duelo não será mais realizado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), mas sim no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. O horário da partida, no entanto, está mantido: 20h.

A mudança ocorreu a pedido do Vila Nova-GO, mandante do duelo. A solicitação já havia sido antecipada pelo presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, na semana passada, mas só foi confirmada pela CBF nesta terça-feira (28), véspera da partida.

O Estádio Olímpico tem capacidade para 13.500 pessoas e é de propriedade do Governo de Goiás. Eventualmente, o local recebe partidas dos três grandes clubes de Goiânia: Goiás, Atlético-GO e Vila Nova.

Além disso, o estádio abrigou partidas internacionais nos últimos anos. Em 2019, foi sede de dez partidas da Copa do Mundo Sub-17 e, em 2021, recebeu seis jogos da Copa América, incluindo duelos de Brasil e Argentina.

Jogou a toalha

O novo palco, que já recebeu equipes competitivas do resto do mundo, deverá ver um Vila Nova-GO pouco competitivo diante do Paysandu. Na sexta-feira (24), o presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, falou em entrevista coletiva que o Tigre usará um time formado por aspirantes no jogo de volta, que pode consagrar o tetracampeonato da competição ao Paysandu.

O motivo: a grande vantagem bicolor construída no duelo de ida, em Belém. No dia 22 de maio, diante de mais de 13 mil pessoas na Curuzu, o Paysandu bateu o Vila Nova-GO por 6 a 0. Portanto, para que o Tigre seja campeão ainda no tempo normal precisará bater o Papão por sete ou mais gols de diferença.