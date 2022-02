Paysandu anuncia acerto com volantes Dênis Pedra e Mikael para temporada 2022

VEJA MAIS:

A contratação de Dênis Pedra estava acertada com o Paysandu desde dezembro do ano passado, mas foi anunciada apenas nesta sexta. O volante de 33 anos jogou no futebol do Amazonas até o final de 2021 e depois ficou livre no mercado. Desde então, ele estava no Papão treinando com o restante do elenco, aprimorando a parte física.

Já o volante Mikael passou a entrar no radar do Paysandu nos últimos dias. O jogador de 28 estava no Ypiranga-RS, onde atuou em 31 partidas e marcou dois gols. O jogador pode atuar tanto como meio-campista quanto como lateral-direito.

Mikael foi titular em todos os 31 jogos que atuou com a camisa do Ypiranga-RS em 2021 (Everton Silveira / Fotografia Esportiva.)

Vale lembrar que, segundo o executivo bicolor Fred Gomes, em entrevista ao O Liberal, o Paysandu ainda busca a contratação de um zagueiro para o Parazão. No entanto, a procura pelo jogador não avançou nos últimos dias.

Até o momento o Paysandu já oficializou as contratações de 18 jogadores: os goleiros Thiago Coelho e Gabriel Bernard; os laterais Polegar, Igor Carvalho, João Paulo e Patrick Brey; os zagueiros Genílson, Heverton e Marcão; os volantes Bileu, Dênis Pedra, Mikael e Christian; o meia Ricardinho e os atacantes Henan, Marcelo Toscano, Alex Silva e Robinho. Além do técnico Márcio Fernandes.