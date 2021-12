Paysandu acerta com volante que foi anunciado por clube amazonense para 2022

O Paysandu acertou a contratação do volante Dênis Pedra, de 33 anos. O jogador jogou esta temporada o Parazão pelo Águia de Marabá e havia assinado com o Amazonas, para 2022. Mas, com o interesse do Papão, o contrato com o time de Manaus foi rescindido e Pedra está livre para assinar com o Bicola.

Dênis Pedra foi anunciado pelo Amazonas há três semanas, para a próxima temporada. No entanto, o pedido de desligamento foi atendido. Vale lembrar, o Amazonas era o clube em que o coordenador técnico do Papão, o ídolo bicolor Lecheva, estava, o que pode ter facilitado a transação.

Com a chegada de Dênis Pedra, o Paysandu chega a oito contratações para a próxima temporada. Além de Pedra, o clube da Curuzu já acertou com o lateral-direito Polegar, com os atacantes Henan e Robinho, os zagueiros Marcão e Heverton, o meia-atacante Dioguinho e o volante Bileu.

Ficha técnica

Nome: Dênis Santana da Silva

Natural: Rio de Janeiro

Posição: volante

Idade: 33 anos

Altura 1,77m

Peso: 82 kg

Clubes anteriores: Barra da Tijuca-RJ, Espírito Santo-ES, Tapajós, Castanhal, Nacional-AM, Rio Branco-ES, Vitória-ES, Amazonas, Águia e Fast Clube.