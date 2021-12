'Caiu para cima': Questionado no Paysandu, zagueiro reforça clube da Série B

O zagueiro Denilson, que defendeu as cores do Paysandu em 2021, é o novo reforço do CSA-AL para a próxima temporada. Com isso, o jogador, alvo de questionamentos pela torcida do Bicola, vai jogar a Série B de 2022. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube alagoano.

Denilson, de 26 anos, chegou no início do ano ao Paysandu, assim como uma leva de atletas vindo do futebol do Nordeste. Em 35 partidas pelo clube, Denilson marcou quatro gols, se destacando pelo jogo aéreo e também pela polivalência, já que também pode atuar como volante.