Paysandu tenta emprestar o meia Ruy, com contrato até o fim de 2022

O Paysandu continua reformulando o elenco para a temporada 2022 e um dos objetivos do clube é emprestar o meia Ruy,contratado com status de camisa 10 da equipe no início do ano. A informação foi confirmada pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger, que afirmou ainda não ter conseguido arranjar uma equipe para o jogador.

Ruy foi contratado pelo clube para a temporada 2021 vindo do Náutico. O jogador de 32 anos, apesar de não ser titular absoluto do clube pernambucano, despertou o interesse do Paysandu, que na época tinha como técnico Itamar Schulle e o executivo Ítalo Rodrigues. Ambos chegaram após experiências no futebol nordestino e trouxeram vários atletas da região à Curuzu.

O meia Ruy até iniciou a passagem pelo Papão com status de titular, mas ao longo da temporada, perdeu espaço para José Aldo, que assumiu a titularidade e está próximo de renovar com o Paysandu. Em 31 partidas como titular no clube bicolor, Ruy marcou quatro gols e deu uma assistência, tendo conquistado o título do Parazão.