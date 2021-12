Meia está perto de renovar com o Paysandu, afirma coordenador técnico de futebol do clube

O coordenador técnico de futebol do Paysandu, Lecheva, revelou, em entrevista para Agripino Furtado, da Rádio Liberal, que o meia José Aldo pode continuar no clube em 2022.

“Aldo terminou o empréstimo e estamos em fase final de renovação. Posso dizer que está 80% definido”, explicou.

José Aldo foi emprestado ao Paysandu pelo Guarani de Palhoça-SC. No time bicolor, ele disputou a reta final da Série C e a Copa Verde. No total, foram oito jogos e um gol marcado.

Victor Souza

Outra questão levantada na entrevista foi a saída do goleiro Victor Souza, que, segundo apurado por OLiberal.com, será emprestado para o Água Santa e vai jogar o Paulistão de 2022.

“Estamos estudando uma proposta que tem para o Victor. Ele tem contrato com a gente ainda. Mas está bem encaminhada a situação e vamos definir até o final de semana”, comentou Lecheva.