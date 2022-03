Paysandu anuncia a saída de jovem zagueiro; jogador colecionou polêmicas no clube

O zagueiro Kerve não faz mais parte do Paysandu. O clube anunciou pelo site oficial que entrou em um acordo com o jogador para a rescisão contratual. O defensor, de 22 anos, fez apenas uma partida nesta temporada na derrota para o Castanhal por 4 a 0, pelo Parazão.

Natural de Fortaleza (CE), Kerve Kesio Lemos da Silva chegou ao Paysandu em 2019, para integrar as categorias de base. O jogador ainda fez dois jogos pelo time principal, mas não teve sequência. Ainda foi emprestado para Grêmio Prudente-SP e Caeté, mas também sem ter sucesso.

Polêmicas

Pelo Paysandu, o zagueiro se destacou mais pelas polêmicas extracampo. Em novembro de 2019, na eliminação do Papão no Parazão sub-20 contra o Carajás, o árbitro Rafael Bastos Cardoso foi agredido por jogadores e membros da comissão técnica do clube alviceleste.

Segundo a súmula da partida, Kerve acertou vários chutes no árbitro Jeremias Pinheiro e em Rafael Bastos, quando este último estava caído no chão. O zagueiro precisou ser contido por um companheiro de equipe. Kerve foi um dos atletas suspensos por 180 dias, após o julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/PA).

Já neste ano, Kerve foi expulso no Re-Pa, mesmo no banco de reservas, após, de acordo com a súmula, fazer gestos obscenos em direção aos jogadores rivais.

Confira a nota na íntegra do Paysandu

"O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta quinta-feira (31), o zagueiro Kerve não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

A antecipação de rescisão contratual foi acertada entre as partes em comum acordo.

O clube agradece ao atleta pelos seus serviços prestados".