Paysandu anuncia as contratações de lateral ex-Remo e volante ex-Ceará; veja

O Paysandu anunciou no início da noite desta sexta-feira (31) a contratação do lateral-esquerdo Igor Fernandes, que jogou a Série B pelo Remo, e o volante Geovane. Como informado mais cedo pela equipe de O Liberal, Igor e Geovane já estavam fechados, de acordo com uma fonte interna do clube.

O lateral-esquerdo Igor Fernandes e o volante Geovane são os mais novos jogadores do Papão! Bem-vindos! 🔵⚪️



Em breve mais informações no site oficial do clube.

O clube bicolor continua no mercado em busca de mais reforços para a reta final do Parazão, Copa do Brasil e Brasileirão Série C, principal competição do clube no ano.