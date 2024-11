Paysandu recebe o Brusque na Curuzu para tentar garantir permanência na Série B

O Paysandu vive a expectativa para garantir, matematicamente, a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Após uma competição cheia de altos e baixos, o time bicolor está muito perto de garantir sua permanência na Segundona de 2025. O objetivo pode ser alcançado já nesta segunda-feira (11), diante do Brusque-SC.

O Bicola recebe o Bruscão na Curuzu, às 21h, pela 36ª rodada da Série B, para selar sua permanência na competição e se livrar do fantasma do Z-4.

Atualmente, o Paysandu é o 13º colocado, com 43 pontos. Entre a equipe bicolor e o primeiro time da zona de rebaixamento, que é a Ponte Preta-SP, há cinco pontos de diferença. Na última rodada, o time de Márcio Fernandes conseguiu uma vitória muito importante diante da Macaca. Fora de casa, o Papão arrancou uma virada e venceu o duelo por 2 a 1.

Agora, diante do Brusque, o clube paraense precisa vencer para poder respirar aliviado e garantir a sua permanência na Segunda Divisão do Brasileirão.

Para o duelo, o treinador Márcio Fernandes não poderá contar com o seu zagueiro de confiança, Lucas Maia. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e ficará de fora da partida contra o Bruscão. Para a posição do atleta, o técnico bicolor deve escalar o uruguaio Yeferson Quintana.

Além do defensor, o Paysandu não contará com Edinho, que está lesionado e não jogará mais nesta temporada. No mais, o Papão vai com força total para vencer o jogo. A expectativa da torcida é que o atacante Esli García seja mais utilizado no jogo, já que ele conhecido pelo poder de decisão nas partidas.

E o Bruscão?

Enquanto o Paysandu está mais tranquilo na tabela, o time catarinense está quase rebaixado. Na 19ª posição, com apenas 33 pontos, o Brusque precisa vencer a qualquer custo para manter suas chances de continuar na Série B vivas.

O time precisa de uma vitória sobre o Bicola fora de casa ou garantir um empate e torcer para que a Ponte Preta vença o Vila Nova. No entanto, o retrospecto não é favorável. O Bruscão vem de quatro derrotas seguidas, sendo três jogando em casa. A última delas foi diante do Botafogo-SP, por 1 a 0.

Para a partida na Curuzu, a equipe pode ter algumas baixas, como Ronei, Mateus Pivô, Paulinho Moccelin, Ocampo, Osman, Alex Ruan e Maurício, que estão lesionados e ainda são dúvidas, assim como o atacante Dentinho, que teve dores no joelho, e o volante Madison. Apesar disso, o clube conta com os retornos de Matheus Nogueira e o volante Rodolfo Potiguar, ambos suspensos na última rodada.

O técnico Marcelo Cabo tem algumas questões na formação da equipe. Sem muitas opções para a lateral direita, o treinador deve usar o zagueiro Gabriel Pinheiro na posição, já que, na última rodada, Cristovam não conseguiu jogar os 90 minutos.

Ficha Técnica

Paysandu x Brusque

36ª rodada - Série B 2024

Data: 11/11/2024

Hora: 21h

Local: estádio da Curuzu - Belém (PA)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Brusque: Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson, Wallace, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho; Diego Tavares (Diego Mathias), Tato González, Keké; Guilherme Queiróz.

Técnico: Marcelo Cabo

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Wanderson, Wanderson, Quintana e Kevyn; Matheus Trindade, João Vieira e Robinho; Paulinho Boia, Ruan Ribeiro e Borasi.

Técnico: Márcio Fernandes