Novo zagueiro revela ter recusado propostas ‘pela grandeza do Paysandu’; confira

Anunciado às vésperas do primeiro Re-Pa da temporada, o zagueiro Rodolfo Filemon, de 28 anos, foi apresentado nesta sexta-feira (31), pelo clube bicolor. O jogador defendeu as cores do Grêmio Novorizontino-SP na Série B do ano passado e do Santo André no Paulistão 2023.

No primeiro contato com a imprensa, Rodolfo contou como foram as negociações e revelou ter recusado outras propostas para fechar com o Bicola: "Acabou o Paulistão e fui para casa. Eu fiquei uma semana lá, esperando. Tinham outras situações [propostas], mas pela grandeza do Paysandu e por estar um bom tempo na Série C, topei o desafio, que é imenso e difícil. Vamos trabalhar para conquistar o acesso", explicou.

De acordo com o próprio Rodolfo, o zagueiro está apto fisicamente entrar em campo e estrear. Curiosamente, o próximo adversário é o Remo, pelo Parazão. Rodolfo falou sobre o que sentiu dos clássicos que acompanhou.

"Eu passei por Coritiba, Paraná, CSA, mas nunca tinha visto esta atmosfera da torcida. Cheguei antes dos três jogos contra o rival. A atmosfera é boa, a torcida cobra mesmo. Nunca tinha visto isso, ainda mais com a reinauguração do Mangueirão, vi um pouco que a pressão é imensa", concluiu.

No Papão, Rodolfo disputará a preferência do técnico Márcio Fernandes na zaga com Genílson, Bocanegra, Wanderson, Naylhor e Iarley.

O Paysandu volta a campo no domingo, dia 9 de abril, pela última rodada da primeira fase do Parazão. Acompanhe a cobertura completa pelo Lance a Lance do OLiberal.com.