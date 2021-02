Novo treinador do Paysandu estará acompanhando a partida contra o Manaus no DF

O novo técnico do Paysandu se juntou a delegação em Brasília, para o jogo contra o Manaus pelas quartas de final da Copa Verde.

Itamar Schulle falou que a partir de amanhã estará em Belém para começar os trabalhos de contratação para compor o elenco para temporada de 2021.

“Já tive um breve contato com alguns atletas, almocei com a direção. Logo mais estarei assistindo ao jogo contra a equipe do Manaus. Amanhã estaremos em Belém para começa organizar contratações, começar os trabalhos dentro de campo. Um grande abraço a todos da torcida”, comentou o novo técnico do Paysandu.