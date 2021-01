Novo presidente do Paysandu agradece ao apoio e projeta 2021: 'Será um ano excelente'

O novo presidente do Paysandu Maurício Ettinger, eleito no mês de dezembro, fez um comunicado nas redes sociais do Papão agradecendo aos torcedores e colaboradores pelo apoio, ajuda e incentivo durante toda a temporada de 2020.

Ettinger comentou a situação financeira do clube, relembrou o momento delicado vivido pela equipe com a pandemia, mas que acredita em um 2021 vitorioso ao clube alviceleste.

“Agradecer ao apoio que todos deram, um ano difícil, ano em que sofremos muito com a pandemia, nos afetou demais sem bilheteria, complicado para a família e para todos. Chegamos em uma condição boa no final do ano financeiramente, estamos brigando pelo acesso e se Deus quiser vem nos primeiros dias de 2021 e que indica que será um ano melhor para todo mundo. Vamos continuar torcendo, com sócios e acredito que será uma temporada excelente para o Paysandu”, disse.

Maurício Ettinger foi o candidato da situação e venceu Luiz Omar Pinheiro na eleição ocorrida no dia 3 de dezembro. Aos 61 anos, Ettinger vai comandar o Papão nos próximos dois (2021-2022) e assume o cargo no lugar de Ricardo Gluck Paul.