Novo atacante do Paysandu já está inscrito no BID e pode atuar pelo clube

O nome do atacante paraguaio Jorge Benítez já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desde a tarde desta quinta-feira (27). Portanto, o jogador pode ser relacionado pelo técnico Luizinho Lopes para os próximos compromissos do clube, esperando apenas que ele esteja em condições de jogo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Benítez foi anunciado no último dia 24. Com passagens em vários clubes da América do Sul e com passagens na Seleção Paraguaia, ele chega para ser mais uma opção no ataque do Papão nesta temporada.

O jogador foi formado na base do Garaní-PAR e teve destaque até conseguir se transferi para jogar com a camisa do Olympiacos, da Grécia. Defendeu também as equipes do Cruz Azul e Monterrey, do México e Cerro Portño, do Paraguai. Atuou também na argentina, onde jogou pelo Platense e Cólon. Jorge Benítez jogou no Chile, defendendo o La Serena e também no Panamá, no Veraguas.

VEJA MAIS

Jorge Benítez esteve presente na Seleção Paraguaia e chegou a ser convocado para a disputa da Copa América de 2016, onde realizou três partidas defendendo seu país. Ao todo, o atacante esteve em campo 12 vezes com a camisa paraguaia. Sua última temporada foi de 34 partidas pelo Sportivo Luqueño, do Paraguai, além de ter marcado nove gols.

O jogador, que se junta aos sete estrangeiros já presentes no time – Yeferson Quintana, Joaquín Novillo, Delvalle, Ramon Martínez, Espinoza, Cavalleri e Borasi – já está em Belém e fez recentemente os exames médicos e físicos, estando oficialmente disponível para atuar no Papão.