'Não vai fazer muita diferença', afirma atacante do Paysandu sobre Serra Dourada lotado

O Paysandu encerra a temporada 2022 neste sábado (19), com a chance da conquista de um título. A partir das 19h, contra o Vila Nova, no Serra Dourada, em Goiânia, o Papão busca o tricampeonato do torneio regional. O duelo marca o retorno bicolor aos grandes palcos do cenário nacional e às decisões.

Quem falou sobre o clima para a partida foi o atacante Danrlei, que tem sido o centroavante titular do Bicola na Copa Verde. Apesar da expectativa de presença positiva do público na decisão, o atleta bicolor garantiu que isso não afetará a equipe bicolor durante a final.

"Vai dar uma motivação a mais para a gente, a nossa torcida lota o Estádio quando estamos jogando em casa, então não vai fazer muita diferença. Eles vêm para cima, mas nós temos nossa carta na manga e se Deus quiser vamos conseguir o nosso objetivo que é ser campeão. Tenho certeza que vai estar lotado, a torcida deles é grande, e esperamos a nossa torcida, que vem nos apoiando fora de casa", afirmou Danrlei.

VEJA MAIS

Às vésperas da final, o Vila Nova anunciou que mais de 10 mil ingressos já haviam sido vendidos para a decisão contra o Paysandu. Caso os bicolores fiquem com a taça, esta seria a segunda vez em três títulos da Copa Verde que o Papão levantaria o troféu fora de Belém - a primeira foi em 2016, na final contra o Gama-DF.

Vale lembrar, como o primeiro jogo terminou empatado - 0 a 0 -, quem vencer fica com o título. Em caso de novo empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Acompanhe a partida entre Vila e Papão pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.