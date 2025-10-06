Matheus Nogueira revela o que tem atrapalhado o Paysandu no Brasileirão

Entre os jogadores mais experientes do elenco, o goleiro Matheus Nogueira deve ser titular mais uma vez sob o comando de Márcio Fernandes, após se recuperar de um problema na cabeça sofrido no empate com o Cuiabá. O jogador voltou à posição com o atual treinador, depois de ter perdido espaço durante a passagem de Claudinei Oliveira, e agora quer aproveitar a oportunidade para ajudar na luta do Papão contra o rebaixamento.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (06), Nogueira falou sobre o momento da equipe e elogiou a proposta de jogo de Márcio Fernandes, que tem tentado fazer o Paysandu atuar de forma mais propositiva nas últimas rodadas.

“O professor Márcio está montando a estratégia, mas a postura é de uma equipe que vai sempre buscar a vitória, assim como foi contra o Criciúma, contra o Cuiabá. A gente sempre buscando a vitória”, afirmou o goleiro.

O jogador destacou que o time tem buscado manter mais a posse de bola, tentando controlar melhor as partidas. Segundo ele, essa mudança tem sido positiva, mas o grupo ainda precisa encontrar o equilíbrio entre ter a bola e ser mais efetivo no ataque.

“A gente tem ficado um pouco mais com a bola, tanto é que no último jogo, se não me engano, a gente teve 60% de posse de bola. A gente não pode abdicar de fazer uma ligação direta, de explorar o contra-ataque. Acredito que para o adversário é muito cômodo você ter só uma arma. Então a gente ter essa posse e automaticamente você estando com a bola, sofre menos. Isso tem sido muito importante pra não dar arma pro adversário”, explicou.

Apesar de reconhecer a pressão pelo momento na tabela, Matheus Nogueira pediu tranquilidade e alertou que o excesso de ansiedade tem atrapalhado o desempenho da equipe.

“A cobrança é normal no futebol e em qualquer área profissional, mas a ansiedade de querer fazer está nos atrapalhando — de fazer uma jogada às pressas, de fazer o gol. Isso tem atrapalhado muito”, completou.