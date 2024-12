Matheus Nogueira renova com o Paysandu; contrato vai até 2028

O goleiro Matheus Nogueira, peça-chave no acesso à Série B e nas conquistas do Campeonato Paraense e da Copa Verde, seguirá defendendo a meta do Paysandu Sport Club pelos próximos quatro anos. A renovação do contrato em definitivo foi oficializada nesta terça-feira (17), consolidando a permanência do arqueiro no clube até 2028.

Desde sua chegada ao Estádio Banpará Curuzu, em junho de 2023, Matheus Nogueira se tornou uma referência no gol bicolor. Ao todo, disputou 47 partidas, sofreu 39 gols e ficou 18 jogos sem ser vazado – sendo 14 dessas partidas em 2024, ano em que atuou 33 vezes. Seu desempenho rendeu o posto de segundo goleiro com mais defesas por jogo na Série B do Campeonato Brasileiro.

Na primeira entrevista após a renovação, o arqueiro inclusive falou sobre alguns boatos que correram tempos atrás sobre as dificuldades do clube em chegar a um acordo devido atrasos salariais. “Nunca existiu, pois sempre cumpriram o que me prometeram. Foi mais por cláusulas, uma coisa aqui, outra ali, questões entre o Paysandu e o Portimonense. Muitas vezes não é só o Matheus. Tem outras questões, outras equipes que precisam ser priorizadas. Nada de mais, de atrito. Tudo se resolveu da melhor forma.”

Agora com contrato estendido, o goleiro expressou sua motivação para os próximos desafios. “Estou muito feliz de voltar e firmar esses quatro anos de contrato. Cheguei aqui com uma sede muito grande de vencer e ela só aumenta. Agora é arregaçar as mangas e correr atrás de mais títulos, acessos e deixar o Paysandu na prateleira onde ele merece.”

O primeiro compromisso de Matheus e do elenco alviceleste será a decisão da Supercopa Grão-Pará, no dia 12, contra a Tuna Luso. A partida marca a primeira disputa de título do Paysandu na temporada. “É um privilégio estar aqui, representar o maior clube e mais vitorioso da Amazônia. Se você ver hoje em dia, são poucos os jogadores que são identificados com a torcida. Nem todos os atletas têm contrato com o clube, sendo inseridos num projeto grandioso”, concluiu o goleiro, encerra.