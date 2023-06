Marquinhos Santos reage à derrota para o Goiás: 'o Paysandu perdeu o título, mas perdeu de pé'

Embora as dificuldades para chegar ao quarto título fossem nítidas, o elenco do Paysandu fez uma boa exibição, levando em consideração o elenco enxuto, com vários desfalques por inscrição e lesão e a obrigação de vencer na casa do adversário, que contou com um público de aproximadamente 11 mil pessoas. Ao final da partida, o Goiás venceu por 2 a 1, fechando o ciclo de jogos com o placar agregado de 4 a 2.

Na avaliação do técnico Marquinhos Santos, o Paysandu jogou de igual para igual e se impôs em campo. "O Paysandu perdeu o título, mas caiu em pé. Foi um grande jogo, onde as equipes jogaram para frente, com toda dificuldade que tínhamos. Não podemos jogar com determinados atletas, tivemos algumas lesões, sem lateral, os meninos da base entrando. Acho que estamos no caminho certo, queremos o acesso no final do ano, colocar o time na Série B, mas eles estão de parabéns, assim como o Goiás pelo título de hoje", acredita o treinador.

Marquinhos não deixou de citar que um dos maiores gargalos, desde que chegou ao clube, está na montagem dos titulares em cada competição. Com o fim da Copa Verde, o bicolor pode ter todo elenco à disposição, formatando um estilo de jogo que possa ser competitivo na Série C. "Eu cheguei há 20 dias, estou começando a dar um padrão. É trabalho. A torcida espera esse acesso e é por eles que estamos focados".

Por mais incrível que pareça, a segunda partida da final, na casa do Goiás, foi a melhor do ponto de vista tático, visto que o time teve momentos de pressão e conseguiu deixar sua marca fora de casa. Para o treinador, o resultado foi justo e coroado com uma boa atuação da arbitragem. "Não teve influência. Acho que o VAR ajudou, não teve nada de errado, o árbitro estava seguro e arbitrou muito bem a partida", resume. Agora a equipe volta as atenções para a Série C, onde joga no próximo domingo (4), contra o São José, em Belém.