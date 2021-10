Marlon treina com bola e deve ser relacionado para jogo do Paysandu na Série C

O atacante Marlon, do Paysandu, deve estar entre os relacionados da equipe bicolor para o duelo decisivo contra o Botafogo-PB, pelo quadrangular de acesso da Série C. O jogador, que estava no departamento médico no início da semana, treinou normalmente com o elenco nesta sexta-feira (29).

Para o jogo da próxima rodada da Terceirona, a assessoria de comunicação do Paysandu informou que não vai divulgar a lista de relacionados. A medida faz parte da "greve de silêncio" bicolor, que começou na última segunda-feira (25). Desde então, os jogadores e comissão técnica do clube não estão dando entrevistas à imprensa.

Apesar da lista de relacionados não ter sido divulgada, o clube forneceu imagens da última sessão de treinamentos do elenco em Belém. Nas fotos é possível ver o atacante treinando normalmente com os companheiros no estádio da Curuzu.

Além do atacante, duas peças importantes participaram do treinamento com bola desta sexta. Uma delas é o lateral direito Marcelo. O jogador estava fora da equipe há três jogos por conta de uma lesão na coxa esquerda.

Legenda Apesar do clima pesado na Curuzu, Victor Souza treinou com o elenco. (Vitor Castelo/ Paysandu)

Além disso, Victor Souza esteve presente nas atividades. Segundo apuração de O Liberal, o jogador havia pedido para sair do clube, depois de receber ameaças de torcedores após a partida contra o Ituano, pela Série C.

A partida entre Paysandu e Botafogo-PB será no domingo (31), a partir das 18h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com