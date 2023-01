Márcio Fernandes sobre derrota para a Tuna: 'Temos que ter um pouco de paciência'

A derrota do Paysandu para a Tuna Luso não foi tão bem recebida pelo técnico Márcio Fernandes. Ao final do jogo, o revés para a Águia Guerreira foi entendido como um 'vacilo' que não pode acontecer assim que o time jogar oficialmente pelo Campeonato Paraense. Em dois amistosos, o Papão acumula uma vitória contra o São Francisco e uma derrota, justo para a Tuna Luso.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Fernandes lamentou que o time não tenha aproveitado as oportunidades de gol, mas aproveitou para fazer críticas à atuação da arbitragem, que, segundo ele, deixou a partida se tornar muito violenta. "Nós temos que tirar proveito do amistoso para que a gente não sofra no campeonato. Não querendo justificar nada, mas o árbitro não se impôs, deixou rolar muitas jogadas violentas, os jogadores bateram muito. Quer dizer, um jogo amistoso a gente perder jogador para o campeonato é desnecessário", reclama.

Sobre a parte tática, o comandante acredita na evolução do time e acredita que o elenco deve aumentar o nível à medida que o grupo segue treinando. "A ciência não é exata no futebol. Temos que ter um pouco de paciência. Os jogadores ainda estão se adaptando ao sistema de jogo do Paysandu. Vamos sofrer um pouco, mas temos que seguir e ir atrás dos nossos objetivos. Melhoramos no aspecto de buscar mais a bola, ter criação. Agora são jogos que quando tem a oportunidade, você precisa fazer os gols. Se perder muito começa a complicar. Temos que tirar proveito disso e ter paciência para que o time possa encaixar", avalia.

SAIBA MAIS



Ao comentar o valor da derrota, o comandante bicolor sugere que o grupo possa aproveitar mais os resultados, independente do placar, sobretudo nesse período onde o clube aguarda a definição sobre o Campeonato Paraense, que terá o seu destino julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no próximo dia 31.

"A gente tem que tirar o lado positivo de uma derrota. Eu sei que muita gente, depois que você expressa uma derrota, entende diferente, acha que é desculpa, isso e aquilo. Eu passei a semana toda falando com os jogadores que era para valer, mas nem sempre a coisa acontece. Acho que temos que enaltecer a luta. O calor hoje foi bem maior que o jogo passado. Temos que nos acostumar com isso porque vamos jogar nesse horário. Alguns atletas não estavam adaptados, mas isso vai ter que entrar rápido. Temos que entender que estamos em uma montagem de equipe", encerra.