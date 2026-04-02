Marcelo Sant'Ana destaca reconstrução do Paysandu após rebaixamento Executivo aponta retomada de credibilidade, título estadual e foco na Série C como pilares da temporada O Liberal 02.04.26 19h34 Marcelo Sant'Ana fez uma avaliação positiva dos primeiros meses de trabalho no Papão da Curuzu. (Matheus Vieira / Paysandu) O executivo de futebol do Paysandu, Marcelo Sant'Ana, fez um balanço dos primeiros meses de trabalho no clube e ressaltou o processo de reconstrução após o rebaixamento à Série C na última temporada. Ele assumiu o cargo no lugar de Carlos Frontini, em um momento de baixa credibilidade e desconfiança no ambiente bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo Santana, o início de gestão foi marcado por uma reformulação significativa no elenco. “Fizemos um primeiro trimestre interessante. Entre renovações e contratações, chegaram 20 atletas, sendo 17 novos e três remanescentes. Também tivemos mais de 25 saídas ao fim da última temporada”, afirmou. O dirigente destacou que o cenário atual é diferente do encontrado no início do trabalho. “Terminamos o ano rebaixados e com a credibilidade em baixa. Hoje vivemos um período de maior confiança do torcedor e também do mercado”, disse. VEJA MAIS Meia Marcinho presenteia funcionários do Paysandu com chocolates Jogador bicolor realizou ação nesta quinta-feira (2), no refeitório do hotel do clube CBF altera datas de jogos do Paysandu na Série C e Copa Verde; veja Clube bicolor, que jogo no próximo domingo (5) contra o Volta Redonda-RJ, teve partidas antecipadas Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Vasco na Copa do Brasil Papão recebe o Gigante da Colina no dia 21 de abril, no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase do torneio; equipes brigam por vaga nas oitavas de final Dentro de campo, o Paysandu conquistou o título paraense e alcançou a fase da Copa do Brasil em que entram os clubes da Série A. A equipe também segue na disputa da Copa Verde e iniciou a campanha na Série C, considerada o principal objetivo do ano. “Na Copa do Brasil, atingimos a meta inicial, que era chegar na fase onde entram os clubes da Série A. Ainda temos a possibilidade de avançar. Agora, nosso foco é a Série C. Montamos um grupo forte e competitivo”, avaliou. Marcelo Sant'Ana também ressaltou o desempenho do elenco nas primeiras partidas da temporada. “A resposta em campo tem sido satisfatória, com dedicação, entrega e respeito à camisa. Isso gera confiança. Sabemos que há equipes com investimentos maiores, mas vamos competir da nossa maneira, com responsabilidade na gestão e no futebol”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu futebol paraense série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 SÉRIE C Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C Com gol do estreante Juninho, Papão bate o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e garante três pontos na abertura da competição 05.04.26 21h00 DAQUI A POUCO Com estreia e retorno, Paysandu está escalado para estreia na Série C; confira Time bicolor entra em campo na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h 05.04.26 18h24 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37