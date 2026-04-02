Marcelo Sant'Ana destaca reconstrução do Paysandu após rebaixamento

O executivo de futebol do Paysandu, Marcelo Sant'Ana, fez um balanço dos primeiros meses de trabalho no clube e ressaltou o processo de reconstrução após o rebaixamento à Série C na última temporada. Ele assumiu o cargo no lugar de Carlos Frontini, em um momento de baixa credibilidade e desconfiança no ambiente bicolor.

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Segundo Santana, o início de gestão foi marcado por uma reformulação significativa no elenco. “Fizemos um primeiro trimestre interessante. Entre renovações e contratações, chegaram 20 atletas, sendo 17 novos e três remanescentes. Também tivemos mais de 25 saídas ao fim da última temporada”, afirmou.

O dirigente destacou que o cenário atual é diferente do encontrado no início do trabalho. “Terminamos o ano rebaixados e com a credibilidade em baixa. Hoje vivemos um período de maior confiança do torcedor e também do mercado”, disse.

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Dentro de campo, o Paysandu conquistou o título paraense e alcançou a fase da Copa do Brasil em que entram os clubes da Série A. A equipe também segue na disputa da Copa Verde e iniciou a campanha na Série C, considerada o principal objetivo do ano.

“Na Copa do Brasil, atingimos a meta inicial, que era chegar na fase onde entram os clubes da Série A. Ainda temos a possibilidade de avançar. Agora, nosso foco é a Série C. Montamos um grupo forte e competitivo”, avaliou.

Marcelo Sant'Ana também ressaltou o desempenho do elenco nas primeiras partidas da temporada. “A resposta em campo tem sido satisfatória, com dedicação, entrega e respeito à camisa. Isso gera confiança. Sabemos que há equipes com investimentos maiores, mas vamos competir da nossa maneira, com responsabilidade na gestão e no futebol”, completou.