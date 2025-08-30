Marcelinho é a novidade do time titular do Paysandu para o duelo no Rei Pelé; confira as escalações A base do time é a mesma das últimas partidas, com o zagueiro Thiago Heleno mantido pela terceira vez seguida. O Liberal 30.08.25 15h33 CRB e Paysandu estão prontos para o confronto deste sábado (30), às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No Papão, a grande novidade na escalação definida por Claudinei Oliveira é o atacante Marcelinho, que volta a ser titular depois de um longo período sem sequência. A base do time é a mesma das últimas partidas, com o zagueiro Thiago Heleno mantido pela terceira vez seguida. No setor ofensivo, Maurício Garcez e Diogo Oliveira são as principais esperanças de gols da equipe bicolor. O CRB, do técnico Eduardo Barroca, aposta em Facundo Barceló como referência no ataque, ao lado de Thiaguinho e Douglas Baggio, além do retorno do zagueiro Henri. Escalações confirmadas Paysandu: Gabriel Mesquita, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno, Reverson; Leandro Vilela, Anderson Leite; Marlon, Marcelinho; Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão, Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher; Danielzinho, Douglas Baggio; Thiaguinho e Facundo Barceló. Técnico: Eduardo Barroca Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU A BOLA VAI ROLAR Marcelinho é a novidade do time titular do Paysandu para o duelo no Rei Pelé; confira as escalações A base do time é a mesma das últimas partidas, com o zagueiro Thiago Heleno mantido pela terceira vez seguida. 30.08.25 15h33 BALANÇO Reforços do Paysandu: quem vingou e quem não rendeu desde a janela de julho Papão trouxe dez atletas na última leva de contratações; alguns viraram titulares, outros já perderam espaço. Na atual janela, até o momento, foram apenas duas contratações. 30.08.25 10h10 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 BALANÇO Reforços do Paysandu: quem vingou e quem não rendeu desde a janela de julho Papão trouxe dez atletas na última leva de contratações; alguns viraram titulares, outros já perderam espaço. Na atual janela, até o momento, foram apenas duas contratações. 30.08.25 10h10 Futebol Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro 30.08.25 9h00