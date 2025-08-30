Marcelinho é a novidade do time titular do Paysandu para o duelo no Rei Pelé; confira as escalações

CRB e Paysandu estão prontos para o confronto deste sábado (30), às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No Papão, a grande novidade na escalação definida por Claudinei Oliveira é o atacante Marcelinho, que volta a ser titular depois de um longo período sem sequência. A base do time é a mesma das últimas partidas, com o zagueiro Thiago Heleno mantido pela terceira vez seguida. No setor ofensivo, Maurício Garcez e Diogo Oliveira são as principais esperanças de gols da equipe bicolor.

O CRB, do técnico Eduardo Barroca, aposta em Facundo Barceló como referência no ataque, ao lado de Thiaguinho e Douglas Baggio, além do retorno do zagueiro Henri.

Escalações confirmadas

Paysandu: Gabriel Mesquita, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno, Reverson; Leandro Vilela, Anderson Leite; Marlon, Marcelinho; Garcez e Diogo Oliveira.

Técnico: Claudinei Oliveira

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão, Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher; Danielzinho, Douglas Baggio; Thiaguinho e Facundo Barceló.

Técnico: Eduardo Barroca