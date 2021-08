Lateral-esquerdo tem contrato prorrogado antes de estrear pelo Paysandu

O lateral-esquerdo Jefferson teve seu contrato prorrogado mesmo sem ter estreado pelo Paysandu. O vínculo do jogador de 33 anos encerraria em setembro e, agora, vai até o final do ano.

A mudança também ocorreu tendo em vista a boa possibilidade do clube avançar para a segunda fase da Série C, que acontecerá em outubro, paralelamente também à disputa da Copa Verde de 2021.

Jefferson foi anunciado pelo Papão no dia 21 de junho, foi relacionado para alguns jogos, porém ainda não entrou em campo com a camisa alviceleste. Pouco tempo após sua chegada a Belém ele teve uma torção no joelho, que o afastou dos treinamentos.

Recuperado, o lateral-esquerdo treina normalmente com o elenco há cerca de dez dias. Ele não viajou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Volta Redonda, domingo passado, a critério da comissão técnica, que julgou que o medalhão precisava de mais tempo para melhorar o preparo físico devido ao período no estaleiro.

A tendência é que ele já esteja entre os convocados para a partida contra o Floresta, neste sábado, pela 14ª rodada da Série C. O duelo inicia às 19h, na Curuzu, e terá acompanhamento lance a lance por OLiberal.com.