Paysandu anuncia atacante e lateral-esquerdo como reforços para a Série C

O Paysandu anunciou oficialmente a contratação de dois jogadores para a sequência da temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Jefferson, ex-Sporting-POR, e do atacante Bruno Paulo, ex-Corinthians. Ambos chegam como novas opções para o técnico Vinícius Eutrópio.

Jefferson

Curiosamente, Jefferson coincidiu com o volante Bruno Paulista no Sporting-POR. No entanto, após um bom início no clube leonino, Jefferson perdeu espaço por causa das lesões e a fragilidade defensiva - com Jorge Jesus no comando, perdeu ainda mais protagonismo. O lateral falou sobre jogar pelo Paysandu:

“Estou muito feliz com esse novo desafio na minha vida. Espero que possamos fazer um grande campeonato para termos o acesso à Série B. Não vai faltar disposição da minha parte e estou muito feliz de retornar ao Brasil e de retornar a um grande clube como o Paysandu”, afirmou o lateral-esquerdo.

Bruno Paulo

Revelado pelo Flamengo - esteve no elenco campeão brasileiro em 2009 -, Bruno Paulo estava no Rayong, da Tailândia. O jogador não marcou gols pelo clube e retorna agora ao futebol brasileiro:

“[O Paysandu] um time muito grande, com uma torcida maravilhosa e linda. Eu estou chegando para ajudar o clube a voltar para a Série B. Meu ponto forte é o drible e a finalização. Gosto muito de partir para cima do adversário e ajudar meus companheiros a fazer o gol. Estou indo com a cabeça focada no Paysandu e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, comentou o atacante.

FICHA TÉCNICA - JEFFERSON

Nome: Jefferson Nascimento Moreira

Nascimento: 05/07/1988 (32 anos)

Naturalidade: Campo Formoso (BA)

Altura: 1,76 m

Peso: 77 kg

Posição: lateral-esquerdo

Clubes: São Caetano-SP, Americana-SP, Palmeiras-SP, Grêmio Barueri-SP, Estoril Praia-POR, Fluminense-RJ, Náutico-PE, Santa Cruz-PE, Sporting-POR, Braga-POR, FC Lugano-SUI e Casa Pia-POR

FICHA TÉCNICA - BRUNO PAULO

Nome: Bruno Paulo Machado Barbosa

Nascimento: 14/02/1990 (31 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,80

Peso: 76 kg

Posição: atacante

Clubes: Flamengo-RJ, Palmeiras-SP, Vasco-RJ, Bahia, Atlhetico-PR, Santo André-SP, Lajeadense-RS, Red Bull-SP, Guaratinguetá-SP, Osasco Audax-SP, Corinthians-SP, Santa Cruz-PE, CRB-AL, Brasil-RS, Kazma-KUW, Guarani-SP e Rayong FC-TA