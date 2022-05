José Aldo e outros dois jogadores do Paysandu são desfalques para partida contra o São José; confira

O Paysandu terá um importante desfalque para a partida contra o São José-RS, pela sexta rodada da Série C do Brasileirão. O meia José Aldo, destaque da equipe na temporada, está suspenso com o terceiro cartão amarelo. O jogador, inclusive, nem viajou com o restante da equipe nesta sexta-feira (13) rumo ao Rio Grande do Sul, palco do jogo pela Terceirona.

Além de José Aldo, estão de fora do confronto contra o São José-RS o atacante Pipico, que ainda precisa de mais alguns dias de treinos para aprimorar o condicionamento físico, além do meia Gabriel Davis, recém contratado e que não participou de nenhuma movimentação com o elenco. Por outro lado, o atacante Robinho, recuperado de lesão na coxa esquerda, volta a ser opção.

Ainda nesta sexta, a equipe bicolor realizou o primeiro treino em solo gaúcho. A equipe fez uma atividade com bola no estádio Passo d'Areia, local da partida de domingo (15). O objetivo era que o elenco se adaptasse ao gramado sintético do local, único na Série C do Brasileirão.

Quem falou sobre o campo de jogo diferente foi o lateral Patrick Brey, títular da equipe. Segundo o jogador bicolor, o gramado sintético pode prejudicar o estilo de jogo do Paysandu. No entanto, ele garante que a equipe está preparada para o desafio.

"Acredito que no sintético a bola fica mais viva e isso dificulta o controle de jogo, que é o que a gente gosta de fazer. Apesar disso, independentemente do campo de jogo, a gente sempre vai jogar pra vencer e impor nosso estilo", disse o lateral.

São José-RS e Paysandu se enfrentam neste domingo (15), às 19h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.