José Aldo aposta em 'elenco qualificado' do Paysandu para se manter na liderança da Série C

Chegar ao topo é difícil, mas o mais complicado é se manter lá. A velha máxima parece que tem rondado os vestiários do Paysandu nos últimos dias. Após a equipe bater o Botafogo-PB na última rodada da Série C e alcançar o topo da tabela do campeonato, a pressão em cima da equipe bicolor tem sido maior para continuar na ponta do torneio. A missão, que para muitos jogadores pode parecer difícil, tem sido encarada com naturalidade pelo meia José Aldo.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17), o jogador disse que o Paysandu possui um elenco bastante qualificado e não vê grandes dificuldades na busca por mais um resultado positivo. De acordo com ele, o Bicola tem condições de bater a Aparecidense, próximo adversário na Série C, fora de casa.

"Acredito que temos um elenco bastante qualificado e temos condições de manter as atuações dos últimos jogos. A comissão técnica cobra muito isso da gente e isso nos dá suporte para continuar evoluindo. Isso é o grande objetivo de nós jogadores", avaliou.

Perguntado sobre a boa fase vivida no Paysandu nesta temporada, José Aldo preferiu repartir o mérito com os demais colegas de equipe. De acordo com ele, o rendimento individual só está recebendo destaque devido ao bom aproveitamento coletivo dentro de campo.

"Eu venho fazendo boas atuações junto com os demais jogadores da equipe. Procuro sempre estar evoluindo, mas o meu momento é bom porque a equipe tem me ajudado bastante. O mais importante é ter um coletivo forte e brigar por mais vitórias", disse.

A próxima partida do Paysandu na Série C, contra a Aparecidense, será neste sábado (18), às 19h, no estádio Annibal Batista Toledo, em Aparecida de Goiânia. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.