Diretor do Paysandu sobre rumores do retorno de Cassiano: 'Infelizmente tem contrato em Portugal'

Apesar da fase positiva do Paysandu na Série C, os bicolores ainda enfrentam alguns problemas no ataque: Pipico ainda não embalou com a camisa alviceleste e Danrlei tem sido limitado por problemas físicos. Com isso, nos últimos dias surgiram especulações em torno de um retorno do centroavante Cassiano, que está no Vizela, de Portugal.

A equipe de O Liberal apurou junto ao diretor do Papão Roger Aguilera se há uma negociação em andamento. Sem especificar se o clube chegou a fazer contato, Roger admitiu que a volta do jogador seria bem-vinda, porém, o contrato de Cassiano com o clube português é um empecilho:

"Seria uma boa. Infelizmente ele tem contrato em Portugal", lembrou Roger.

Vale lembrar, Cassiano tem contrato até junho de 2023. Há dois anos no clube português, o jogador atuou em 66 jogos e balançou as redes 25 vezes. O centroavante conquistou o acesso à primeira divisão com o Vizela em 2021 e disputou a elite no ano passado.

O atacante Cassiano, de 33 anos, defendeu as cores do Paysandu em 2018, na Série B do Brasileiro. Na ocasião, o atleta marcou 20 gols em 30 partidas pelo clube da Curuzu. O atleta foi negociado para o futebol chinês durante o torneio, e o Papão terminou rebaixado para a Terceirona.

O desejo do retorno de Cassiano já vem de muitos anos. Inclusive, no início desta temporada, o presidente do clube, Maurício Ettinger, revelou que chegou a ter uma pré-negociação com o centroavante. Porém, "a negociação não foi para frente".

Pipico e Danrlei

Contratado recentemente pelo Paysandu, Pipico atuou em quatro partidas pelo time, sem marcar gols. O jogador tem variado entre a titularidade e o banco de reservas. Já Danrlei, xodó da torcida bicolor, se tornou um jogador importante. Porém, as lesões tem atrapalhado e o jogador não consegue uma maior sequência.

Nas últimas partidas, Danrlei teve que entrar somente no segundo tempo, por questão física. No entanto, na rodada passada, contra o Botafogo-PB, Danrlei até chegou a ser titular. Mas saiu no intervalo, após sentir um desconforto na coxa direita. Em 21 jogos na temporada, Danrlei tem oito gols.