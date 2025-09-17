Jogadores que passaram pelo Paysandu em 2025 vivem fases distintas no futebol; veja Muitas contratações pensadas para a temporada não deram resultado, obrigando as partes a encerrarem o ciclo antes da hora; como alternativa, jogadores seguem o fluxo, alguns com mais, outros com menor aproveitamento Luiz Guillherme Ramos 17.09.25 17h48 Nicolas tem cinco gols em 16 jogos disputados pelo Criciúma. (@murilodarosa) No intervalo entre uma temporada e outra, clubes, executivos e agentes do futebol costumam agir com intensidade, negociando, indicando ou contratando jogadores. Com o passar dos meses, porém, muitos desses atletas não conseguem “engrenar” nos novos clubes e acabam sem espaço. A saída, literalmente, é procurar oportunidades em outras equipes. Com o Paysandu não foi diferente. Alguns nomes conhecidos e outros nem tanto chegaram ao clube, mas precisaram sair para tentar ressuscitar a carreira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Talvez o exemplo mais claro seja o de Nícolas. Terceiro maior artilheiro do clube neste século, multicampeão e ídolo da torcida, o atacante retornou para uma segunda passagem, mas não repetiu o brilho da primeira. Fez um bom Campeonato Paraense, mas desapareceu na Série B, tornando-se alvo de críticas até forçar a saída na primeira janela de transferências. Foi para o Criciúma, onde recuperou o fôlego e hoje é um dos destaques do time que briga pelo acesso à Série A. Além dele, o argentino Borasi também tomou o rumo do Sul e hoje é reserva no mesmo Criciúma. Nem todos, contudo, recebem as mesmas oportunidades e alguns acabam dando um passo atrás para tentar equilibrar a caminhada. O meia Juninho, por exemplo, era um xodó da torcida bicolor, que não perdoou sua transferência para o ABC. No clube potiguar, ajudou na campanha da Série C, mas não o suficiente para evitar o rebaixamento à Série D. Hoje, está livre no mercado, mas dificilmente voltaria ao Papão. VEJA MAIS Com gol no final, Paysandu vence o Remo e avança no Parazão Sub-20 Time bicolor conquistou a vitória na reta final da partida, com um gol de pênalti Lanterna da Série B, Paysandu tem mais derrotas do que vitórias na temporada Papão não conseguiu estabilidade no Campeonato Brasileiro UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha Apesar do insucesso de alguns, outros desceram de divisão para buscar a consagração, independentemente do nível. O centroavante Eliel é o exemplo mais claro. Emprestado pelo Cuiabá, não vingou no Paysandu e passou a maior parte do tempo no banco. Sem espaço, foi repassado ao Londrina, onde se firmou como titular e atualmente disputa a segunda fase da Série C, que define os clubes que subirão à Série B do próximo ano. Há também quem prefira mirar mais alto, caso do zagueiro Luan Freitas, que defendeu o Paysandu entre 2024 e 2025. Titular em boa parte da Série B, deixou o clube para assinar com o Juventude, 18º colocado da Série A. Por lá, entrou direto no time e hoje é titular da principal divisão do país. Outro exemplo é o meia Giovanni, que não deixou saudades em Belém, mas se encontrou no CRB, onde é peça importante na luta pelo acesso. 