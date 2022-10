Ingressos para partidas do Paysandu em 2023 devem continuar custando R$ 40, diz presidente

O preço dos ingressos para as partidas do Paysandu em 2022 foi alvo de críticas de vários torcedores do clube. Nos jogos do Campeonato Paraense e Série C, a diretoria alviceleste cobrou, em média R$ 40,00 por bilhete. Apesar das reclamações da Fiel, o valor das entradas deve permanecer o mesmo para 2023. Pelo menos é o que afirma o presidente do Papão, Maurício Ettinger.

Segundo o mandatário do clube da Curuzu, os valores mais "salgados" dos ingressos servem como incentivo ao programa Sócio Fiel Bicolor. A ideia é que mais torcedores façam parte do projeto, que dá desconto nas entradas de todas as partidas do Papão em casa.

"A gente deve continuar [com os preços dos ingressos]. Temos uma política de incentivar o sócio torcedor. Vamos continuar com os R$ 40,00, já que com R$ 50,00 ou R$60,00 o torcedor pode ser sócio e vir em dois ou três jogos no mês. Essa é a nossa política", disse Ettinger em entrevista coletiva concedida na última quarta-feira (5), na Curuzu.

O próximo compromisso do Payasndu em casa será pela Copa Verde, competição que começa no final deste mês. O Papão entra já na segunda fase do torneio e enfrenta o vencedor da partida entre Náutico-RR e Humaitá-AC, na Curuzu. As datas ainda serão divulgadas pela CBF.