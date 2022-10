Ex-Paysandu, atacante Nicolas marca pelo Goiás diante do Ceará pela Série A; vídeo

A Série A do Brasileirão teve o confronto entre Ceará-CE x Goiás-GO, na Arena Castelão, na capital cearense. A partida terminou 1 a 1, com o clube esmeraldino empatando nos acréscimos com gol do atacante Nicolas, ex-jogador do Papão.

O ídolo do Paysandu voltou a marcar após nove jogos no Brasileiro. O jogador postou uma foto no Instagram e disse estar feliz por ter voltado a balançar a rede.

Pelo Paysandu, Nicolas disputou 103 partidas, conquistou dois títulos do Parazão (2020 e 2021) e marcou 37 gols.