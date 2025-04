'Índia do Paysandu' recebe atletas após título da Copa Verde e garante: 'vai dar um gás na Série B'

Cristina Ferro, torcedora do Paysandu, conhecida como 'Índia do Papão', foi uma das centenas de pessoas que estão no Aeroporto Internacional de Belém para receber a delegação bicolor, que venceu o Goiás na última quarta-feira (23), pela final da Copa Verde. Segundo ela, a conquista alviceleste deve ajudar a melhorar o desempenho da equipe na Série B do Brasileirão.

"Eu tô em êxtase, emocionada. Acompanhei o jogo ontem ao lado da minha torcida, acreditando 1000% que iriamos ser campeões e conseguimos. Quero receber eles com o troféu na mão pra acompanhá-los até a Curuzu. Essa vitória vai dar um gás na equipe na Série B e tenho certeza que domingo é dia de casa cheia", disse.

A final

No Serra Dourada, o Goiás saiu na frente com um gol de Wellinton Matheus, aos 25 do primeiro tempo. A equipe goiana vencia o duelo até os acréscimos do segundo tempo, quando Matías Cavalleri deixou tudo igual e provocou a decisão nos pênaltis. No final, o Paysandu superou o Esmeraldino com o placar de 5 a 4 e soltou o grito de campeão.

