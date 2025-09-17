Capa Jornal Amazônia
Imagens do gramado da Curuzu viralizam e torcedores questionam condições para jogo do Paysandu

Após críticas ao campo no clássico Re-Pa Sub-20, Papão volta à sua casa na Série B a pedido de Márcio Fernandes; partida contra o Novorizontino está marcada para o dia 23

Gramado da Curuzu filmado por um morador das proximidades (Reprodução)

As imagens do gramado da Curuzu durante o clássico Re-Pa Sub-20 nesta quarta-feira (17), viralizaram nas redes sociais e levantaram dúvidas sobre as condições do campo para a próxima partida do time principal em Belém. O Papão enfrenta o Novorizontino na próxima terça-feira (23), pela 28ª rodada da Série B, e muitos torcedores questionam se o time vai realmente atuar naquele estado ou se alguma intervenção será feita.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver irregularidades e falhas na grama do estádio, que recebeu a vitória do Papão sobre o Remo pelas semifinais regionais do Parazão Sub-20. A repercussão foi imediata: “Péssimo gramado”, escreveu um internauta. Outro questionou: “Não acredito que vamos jogar nesse gramado no próximo jogo em Belém”. Houve ainda quem alertasse: “É só eu que tô vendo que esse gramado está sem condições de jogo?”.

A situação chega em um momento delicado para o Paysandu. Lanterna da Série B com 22 pontos, o clube vem de dois resultados decepcionantes no Mangueirão — derrota de virada para o Volta Redonda e empate sem gols com o América-MG. O técnico Márcio Fernandes pediu o retorno da equipe à Curuzu, e o presidente Roger Aguilera confirmou, no lançamento da camisa especial do Círio de Nazaré, que o pedido foi aceito. Segundo ele, há um entendimento de que “a energia do time é melhor lá”.

Com a volta à Curuzu marcada, o jogo contra o Novorizontino se torna mais uma final para o Papão na luta contra o rebaixamento. O adversário, que voltou a encostar no G4, faz parte da sequência de confrontos contra equipes da parte de cima da tabela — antes, o time encara o Goiás, vice-líder, neste sábado (20), na Serrinha e por último, o Criciúma, em Santa Catarina.

Ainda não há confirmação oficial sobre possíveis reparos emergenciais no gramado, mas os torcedores seguem cobrando providências para evitar que as condições do campo prejudiquem ainda mais a equipe, que precisa reagir para manter vivo o sonho de permanecer na Série B.

