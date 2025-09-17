Imagens do gramado da Curuzu viralizam e torcedores questionam condições para jogo do Paysandu Após críticas ao campo no clássico Re-Pa Sub-20, Papão volta à sua casa na Série B a pedido de Márcio Fernandes; partida contra o Novorizontino está marcada para o dia 23 O Liberal 17.09.25 21h00 Gramado da Curuzu filmado por um morador das proximidades (Reprodução) As imagens do gramado da Curuzu durante o clássico Re-Pa Sub-20 nesta quarta-feira (17), viralizaram nas redes sociais e levantaram dúvidas sobre as condições do campo para a próxima partida do time principal em Belém. O Papão enfrenta o Novorizontino na próxima terça-feira (23), pela 28ª rodada da Série B, e muitos torcedores questionam se o time vai realmente atuar naquele estado ou se alguma intervenção será feita. Com a volta à Curuzu marcada, o jogo contra o Novorizontino se torna mais uma final para o Papão na luta contra o rebaixamento. O adversário, que voltou a encostar no G4, faz parte da sequência de confrontos contra equipes da parte de cima da tabela — antes, o time encara o Goiás, vice-líder, neste sábado (20), na Serrinha e por último, o Criciúma, em Santa Catarina. Ainda não há confirmação oficial sobre possíveis reparos emergenciais no gramado, mas os torcedores seguem cobrando providências para evitar que as condições do campo prejudiquem ainda mais a equipe, que precisa reagir para manter vivo o sonho de permanecer na Série B. ESTRUTURA Imagens do gramado da Curuzu viralizam e torcedores questionam condições para jogo do Paysandu Após críticas ao campo no clássico Re-Pa Sub-20, Papão volta à sua casa na Série B a pedido de Márcio Fernandes; partida contra o Novorizontino está marcada para o dia 23 17.09.25 21h00 