VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida

Maria Ângela Rezende, mãe do técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho, e avó do levantador Bruninho, morreu nesta quarta-feira (18), aos 90 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo jogador de 39 anos em uma publicação nas redes sociais.

Enquanto lida com a perda, Bernardinho cumpre agenda com a seleção brasileira, que disputa o Mundial Masculino de Vôlei nas Filipinas. Nesta quarta-feira, o Brasil enfrentou a Sérvia pela terceira rodada da competição e perdeu por 3 sets a 0.

Homenagens no Mundial de Vôlei

Durante a execução dos hinos, os jogadores da seleção brasileira usaram tarjas pretas nas camisas em sinal de luto. Visivelmente emocionado, Bernardinho chorou ao entrar em quadra.

Em seu post, Bruninho destacou momentos de convivência com a avó e agradeceu pela trajetória vivida ao lado dela:

“Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor (...). Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o TEMPO. Gratidão por tanto, vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre”, escreveu.

Ídolos do vôlei prestaram solidariedade

A publicação recebeu centenas de mensagens de apoio. Nomes de destaque do vôlei, como Nalbert, Fabi, Jaqueline e Virna, deixaram comentários em solidariedade à família.

Trajetória de Bernardinho na seleção

Aos 66 anos, Bernardinho vive sua 18ª temporada como técnico da seleção masculina. Ele assumiu o comando em 2001, deixou o cargo em 2016 e retornou em 2023, após a saída de Renan Dal Zotto.