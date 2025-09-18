VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada Redação O Liberal 18.09.25 7h49 Maria Ângela Rezende, mãe do técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho, e avó do levantador Bruninho, morreu nesta quarta-feira (18), aos 90 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo jogador de 39 anos em uma publicação nas redes sociais. Enquanto lida com a perda, Bernardinho cumpre agenda com a seleção brasileira, que disputa o Mundial Masculino de Vôlei nas Filipinas. Nesta quarta-feira, o Brasil enfrentou a Sérvia pela terceira rodada da competição e perdeu por 3 sets a 0. Homenagens no Mundial de Vôlei Durante a execução dos hinos, os jogadores da seleção brasileira usaram tarjas pretas nas camisas em sinal de luto. Visivelmente emocionado, Bernardinho chorou ao entrar em quadra. Em seu post, Bruninho destacou momentos de convivência com a avó e agradeceu pela trajetória vivida ao lado dela: “Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor (...). Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o TEMPO. Gratidão por tanto, vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre”, escreveu. Ídolos do vôlei prestaram solidariedade A publicação recebeu centenas de mensagens de apoio. Nomes de destaque do vôlei, como Nalbert, Fabi, Jaqueline e Virna, deixaram comentários em solidariedade à família. Trajetória de Bernardinho na seleção Aos 66 anos, Bernardinho vive sua 18ª temporada como técnico da seleção masculina. Ele assumiu o comando em 2001, deixou o cargo em 2016 e retornou em 2023, após a saída de Renan Dal Zotto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes Vôlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada 18.09.25 7h49 FUTEBOL Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada 17.09.25 18h34 SÉRIE B Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG 17.09.25 18h20 Probabilidade UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém 17.09.25 11h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 ESPORTES VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada 18.09.25 7h49 vai ser sucesso? Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano 17.09.25 19h23 De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial 18.09.25 1h03