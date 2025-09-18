Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista

O Paysandu enfrenta o Goiás-GO, vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), pela 27ª rodada da competição. Para o duelo, o técnico Márcio Fernandes avalia improvisar o lateral Reverson no meio-campo, buscando mais criatividade para o setor do Papão. A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira.

Em 2025, o Papão tem enfrentado dificuldades devido à escassez de jogadores no setor criativo. Em 61 partidas disputadas até agora nesta temporada, o time contou basicamente com dois meio-campistas ofensivos: Giovanni, que já deixou o clube, e Denner, que participou de 11 jogos, mas ainda não se firmou como titular.

Enquanto isso, a diretoria concentrou os reforços em outra área do campo: o meio-campo defensivo, que acabou ficando superlotado. Além de Leandro Vilela, que já fazia parte do grupo, o clube contratou nove volantes ao longo da temporada: Matheus Vargas (atualmente lesionado), Espinoza (que já saiu do clube), Ramón Martinez, André Lima, Dudu Vieira, Ronaldo Henrique, Anderson Leite, Carlos Eduardo e Ramon Vinícius. A maioria desses jogadores atua em posições mais recuadas, focando na marcação e na proteção da defesa.

Esse desequilíbrio na montagem do elenco acabou deixando Márcio Fernandes com poucas opções para montar um setor de criação mais consistente. Por isso, o treinador passou a avaliar alternativas dentro do grupo, e uma delas é justamente adiantar Reverson, que tem boa qualidade técnica, chegada ao ataque e pode dar mais mobilidade ao meio-campo.

Contudo, o cenário pode mudar com a chegada do novo reforço anunciado no início da noite da última quarta-feira (17). O clube oficializou a contratação do meio-campista Gustavo Nicola, de 25 anos, que chega como mais uma tentativa da diretoria de qualificar o elenco e evitar o vexame de um rebaixamento.

Nicola desembarcou em Belém na última terça-feira e já iniciou os treinamentos no Centro de Treinamento Raul Aguilera. O nome do jogador deverá aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a manhã de hoje, o que o deixaria à disposição da comissão técnica para estrear imediatamente, caso o clube opte por utilizá-lo já no próximo confronto, contra o Goiás, no sábado (20).