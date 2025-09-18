Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. O Liberal 18.09.25 12h27 Em 2025, o Papão tem enfrentado dificuldades devido à escassez de jogadores no setor criativo. (Foto: Matheus Vieira/Paysandu) O Paysandu enfrenta o Goiás-GO, vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), pela 27ª rodada da competição. Para o duelo, o técnico Márcio Fernandes avalia improvisar o lateral Reverson no meio-campo, buscando mais criatividade para o setor do Papão. A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em 2025, o Papão tem enfrentado dificuldades devido à escassez de jogadores no setor criativo. Em 61 partidas disputadas até agora nesta temporada, o time contou basicamente com dois meio-campistas ofensivos: Giovanni, que já deixou o clube, e Denner, que participou de 11 jogos, mas ainda não se firmou como titular. VEJA MAIS Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular Círio 2025: camisa da Tuna Luso é eleita a mais bonita em enquete no Instagram de O Liberal Neste ano, Tuna, Remo, Paysandu e Vasco lançaram mantos em celebração ao Círio de Nazaré Enquanto isso, a diretoria concentrou os reforços em outra área do campo: o meio-campo defensivo, que acabou ficando superlotado. Além de Leandro Vilela, que já fazia parte do grupo, o clube contratou nove volantes ao longo da temporada: Matheus Vargas (atualmente lesionado), Espinoza (que já saiu do clube), Ramón Martinez, André Lima, Dudu Vieira, Ronaldo Henrique, Anderson Leite, Carlos Eduardo e Ramon Vinícius. A maioria desses jogadores atua em posições mais recuadas, focando na marcação e na proteção da defesa. Esse desequilíbrio na montagem do elenco acabou deixando Márcio Fernandes com poucas opções para montar um setor de criação mais consistente. Por isso, o treinador passou a avaliar alternativas dentro do grupo, e uma delas é justamente adiantar Reverson, que tem boa qualidade técnica, chegada ao ataque e pode dar mais mobilidade ao meio-campo. Contudo, o cenário pode mudar com a chegada do novo reforço anunciado no início da noite da última quarta-feira (17). O clube oficializou a contratação do meio-campista Gustavo Nicola, de 25 anos, que chega como mais uma tentativa da diretoria de qualificar o elenco e evitar o vexame de um rebaixamento. Nicola desembarcou em Belém na última terça-feira e já iniciou os treinamentos no Centro de Treinamento Raul Aguilera. O nome do jogador deverá aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a manhã de hoje, o que o deixaria à disposição da comissão técnica para estrear imediatamente, caso o clube opte por utilizá-lo já no próximo confronto, contra o Goiás, no sábado (20). Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46 ESTRUTURA Imagens do gramado da Curuzu viralizam e torcedores questionam condições para jogo do Paysandu Após críticas ao campo no clássico Re-Pa Sub-20, Papão volta à sua casa na Série B a pedido de Márcio Fernandes; partida contra o Novorizontino está marcada para o dia 23 17.09.25 21h00 QUE SITUAÇÃO! Leandro Vilela desabafa sobre fase do Paysandu: 'Há um bom tempo não saio de casa' Jogador, que volta após cumprir suspensão no último jogo, afirma que time precisar acordar e começar a fazer uma campanha de G4 a partir do próximo jogo, contra o Goiás, fora de casa, se quiser se livrar do rebaixamento 17.09.25 20h10 