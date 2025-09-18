Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 18.09.25 7h00 Às 21h30, o Flamengo jogará contra o Estudiantes pela Libertadores (Gilvan de Souza/ Flamengo) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (18/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B, Champions League, Libertadores, Copa Sudamericana e Campeonato Saudita. Às 16h, o Newcastle jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Estudiantes pela Libertadores. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série B Botafogo SP x Operário PR - 19h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Saudita Al Taawon x Al Ettifaq - 12h40 - Youtube (Canal GOAT) Al Kholood x Dhamk - 12h40 - Sem informações Neom x Al Akhdoud - 15h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Champions League Club Brugge x Monaco - 13h45 - Space e Max Copenhagen x Leverkusen - 13h45 - TNT e Max Newcastle x Barcelona - 16h - TNT e Max Manchester City x Napoli - 16h - Max Eintracht Frankfurt x Galatasaray - 16h - Max Sporting x Kairat - 16h - Space e Max Copa Libertadores da América LDU Quito x São Paulo - 19h - Paramount+ Flamengo x Estudiantes - 21h30 - ESPN e Disney+ Copa Sul-Americana Alianza Lima x Universidad de Chile - 21h30 - Paramount+ Onde assistir ao jogo do Flamengo pela Libertadores; veja o horário O jogo entre Flamengo x Estudiantes terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo do São Paulo pela Libertadores; veja o horário O jogo entre LDU Quito x São Paulo terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Newcastle e Barcelona; veja o horário O jogo entre Newcastle x Barcelona terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de City e Napoli; veja o horário O jogo entre Manchester City x Napoli terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT 13h45 - Copenhagen x Leverkusen - Champions League 16h - Newcastle x Barcelona - Champions League ESPN 19h - Botafogo SP x Operário PR - Série B do Brasileirão 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Libertadores SporTV 15h - Neom x Al Akhdoud - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max 13h45 - Club Brugge x Monaco - Champions League 13h45 - Copenhagen x Leverkusen - Champions League 16h - Newcastle x Barcelona - Champions League 16h - Manchester City x Napoli - Champions League 16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray - Champions League 16h - Sporting x Kairat - Champions League Disney+ 19h - Botafogo SP x Operário PR - Série B do Brasileirão 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Libertadores Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+
19h - LDU x São Paulo - Libertadores
21h30 - Alianza Lima x Universidad de Chile - Copa Sulamericana

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 