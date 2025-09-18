Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Flamengo jogará contra o Estudiantes pela Libertadores (Gilvan de Souza/ Flamengo)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (18/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série BChampions League, Libertadores, Copa Sudamericana e Campeonato Saudita.

Às 16h, o Newcastle jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Estudiantes pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Botafogo SP x Operário PR - 19h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Taawon x Al Ettifaq - 12h40 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Kholood x Dhamk - 12h40 - Sem informações
  3. Neom x Al Akhdoud - 15h - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Champions League

  1. Club Brugge x Monaco - 13h45 - Space e Max
  2. Copenhagen x Leverkusen - 13h45 - TNT e Max
  3. Newcastle x Barcelona - 16h - TNT e Max
  4. Manchester City x Napoli - 16h - Max
  5. Eintracht Frankfurt x Galatasaray - 16h - Max
  6. Sporting x Kairat - 16h - Space e Max

Copa Libertadores da América

  1. LDU Quito x São Paulo - 19h - Paramount+
  2. Flamengo x Estudiantes - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

  1. Alianza Lima x Universidad de Chile - 21h30 - Paramount+

Onde assistir ao jogo do Flamengo pela Libertadores; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Estudiantes terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo do São Paulo pela Libertadores; veja o horário

O jogo entre LDU Quito x São Paulo terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Newcastle e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Newcastle x Barcelona terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de City e Napoli; veja o horário

O jogo entre Manchester City x Napoli terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

  1. 13h45 - Copenhagen x Leverkusen - Champions League
  2. 16h - Newcastle x Barcelona - Champions League

ESPN

  1. 19h - Botafogo SP x Operário PR - Série B do Brasileirão
  2. 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Libertadores

SporTV

  1. 15h - Neom x Al Akhdoud - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 13h45 - Club Brugge x Monaco - Champions League
  2. 13h45 - Copenhagen x Leverkusen - Champions League
  3. 16h - Newcastle x Barcelona - Champions League
  4. 16h - Manchester City x Napoli - Champions League
  5. 16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray - Champions League
  6. 16h - Sporting x Kairat - Champions League

Disney+

  1. 19h - Botafogo SP x Operário PR - Série B do Brasileirão
  2. 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Libertadores

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

  1. 19h - LDU x São Paulo - Libertadores
  2. 21h30 - Alianza Lima x Universidad de Chile - Copa Sulamericana

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

