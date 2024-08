Hélio dos Anjos lamenta desfalques no início do jogo e desperdício de chances pelo Paysandu

Naturalmente, a partida contra o Santos seria uma pedreira e Hélio dos Anjos já sabia dos riscos. O que o treinador não previu, no entanto, foram as duas saídas precoces no primeiro tempo, além de uma expulsão no segundo, que resultaram numa derrota fragorosa e o consequente distanciamento da zona de acesso à Série B. O placar de 3 a 0, apesar de ter incomodado, acabou mostrando alguns pontos frágeis que o técnico admite a necessidade de conserto.

"As circunstâncias do primeiro tempo trouxeram problemas para nós. Tivemos necessidade de fazer duas substituições no mesmo setor. Tivemos nossas fragilidades. No intervalo poderíamos ter feito outras mudanças. Eu tinha problemas em outros setores. Se não tivéssemos essas saídas, teríamos recomposto essas laterais. Fiz só uma mudança segurando duas. Eu faço uma reflexão natural do jogo. Não podemos ter 19 chances e não acertar duas. O adversário teve seis e souberam aproveitar. Eles tem um jogador interessantíssimo, artilheiro nato", avalia, referindo-se ao atacante Guilherme, autor de dois gols.

Quando Paulinho Bóia deixou o gramado, aos oito minutos, Jean Dias foi o substituto, mas acabou saindo pouco tempo depois, forçando a entrada prematura de Esli Garcia. A mudança acabou desconfigurando a armação do time. "Sabíamos das dificuldades, mas o enfrentamento seria diferente. Pior ainda que nós estávamos em bons momentos, criando, quando o adversário começou a baixar, aí veio a expulsão. O Robinho ia fazer uma função entre linhas e acabou virando armador. Aí ficamos a mercê do adversário".

Com o estrago feito ainda no primeiro tempo, recompor a onzena ficou praticamente impossível, fragilizando o time nos setores de maior velocidade. "No segundo tempo optamos por colocar dois jogadores entrelinhas, João pelo esquerdo e Cazares no direito, dando mais força ao sistema ofensivo. Tivemos problemas na criação, as nossas laterais não conseguiram criar. Na minha visão, na hora de defender os volantes foram muito sacrificados. Uma das tentativas nossas foi deixar o Cazares entrelinhas e dar mais força na lateral. Já o Keffel está a mais de 50 dias parado, é um jogador que precisa de ritmo de jogo", avalia.

Para completar, ao final do jogo veio a fatura a ser paga na rodada seguinte, cujo Paysandu terá nada menos que três desfalques. Paulinho Bóia torceu o tornozelo e deve ficar fora em tratamento, enquanto Jean Dias machucou o adutor da coxa e pode permanecer até 10 dias fora de rota, além da expulsão de Netinho. Com isso, Hélio vai para São Paulo um tanto abatido, mas nunca entregando os pontos, no seu melhor estilo. "Eu não posso chegar aqui e lamentar que perdi esses três jogadores. Fui contratado para resolver problemas e não tenho medo de jogar fora de casa. Vejo até uma lógica boa", encerra.