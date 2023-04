Há 20 anos, Paysandu calava La Bombonera e vencia o Boca Juniors pela Libertadores; vídeo

O dia 24 de abril está marcado na história do Paysandu e de tordos os torcedores do Papão da Curuzu. Há exatos 20 anos, o clube paraense derrotava o todo poderoso Boca Juniors, da Argentina, dentro da temida La Bombonera por 1 a 0, gol do atacante e ídolo bicolor Iarley.

Na primeira e única vez em que um clube do Norte do Brasil disputou a Copa Libertadores, o Paysandu entrou para a história da competição ao derrotar o Boca Juniors. O Papão fez uma primeira fase praticamente impecável, invicto e terminou na liderança de seu grupo. Nas oitavas de final, o Boca cruzou o caminho alviceleste e, como o time argentino havia terminado em segundo no grupo, teve que fazer o primeiro jogo em casa.

Com a La Bombonera lotada, o Paysandu encarou o Boca de igual para igual. A equipe bicolor teve dois jogadores expulsos na partida, Vanderson e Robgol, já o Boca teve Clemente Rodriguez fora da partida também por expulsão. E mesmo sem o seu principal artilheiro [Robgol], o Paysandu suportou a pressão da equipe argentina e de toda a torcida e marcou o gol com Iarley, aos 23 minutos do segundo tempo. Calando a La Bombonera.

A goleada que muitos esperavam do Boca Juniors não veio e deu lugar a uma linda festa em Belém, com carreata e torcida na Avenida Doca de Souza Franco. No jogo de volta, em Belém, o Paysandu sofreu a única derrota na competição internacional, 4 a 2 para o Boca, que eliminou o clube paraense, que teve o melhor aproveitamento dos clubes brasileiros na competição em pontos disputados com 70,83%.