Goleada para o Ferroviário é a pior do Paysandu em cinco anos

A goleada de 5 a 1 sofrida pelo Paysandu nesta segunda-feira (13), diante do Ferroviário, fora de casa, foi a maior do clube bicolor em cinco anos. A última vez que o Paysandu havia perdido por essa diferença de gols foi em 2016, quando disputava a Série B.

Na ocasião, o Papão também foi derrotado por 5 a 1, mas pelo Tupi, de Minas Gerais. A partida era válida pela 3ª rodada da Segundona daquele ano. Os gols da partida foram marcados por Thiago Silvy, Vinícius Kiss (duas vezes), Marcos Serrato e Recife. Lucas Siqueira, hoje jogador do Remo, mas que na época defendia as cores do Paysandu, diminuiu o placar.

Apesar um jogador esteve presente nas duas goleadas do Paysandu: o volante Jhonnatan. Ele fazia parte do elenco bicolor em 2016, mas começou a partida no banco e não foi escalado. No jogo desta segunda, Jhonnatan foi titular no meio de campo bicolor, ao lado de Marino e Ruy.

Com o resultado, o Paysandu se mantem com vice-liderança do Grupo 1 da Série C, com 24 pontos. O próximo compromisso bicolor na Terceirona será diante do Altos, fora de casa, no sábado, às 17h, pela 17ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.