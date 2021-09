Técnico do Paysandu sobre a derrota para o Ferroviário: ‘Tem que doer mesmo ’

O Paysandu perdeu por 5 a 1 para o Ferroviário, nesta segunda-feira. Apático e sem criatividade, o time bicolor não conseguiu se manter diante do Ferrão, até então, o pior ataque da Série C. O técnico Roberto Fonseca disse que nada deu certo na partida e que agora é levantar o astral dos jogadores para os próximos jogos.

“A derrota dessa maneira dói e ela tem que doer mesmo. A partir de amanhã nós temos que refazer, buscar levantar o astral e a moral, porque são esses jogadores que nos levarão a classificação. Temos mais um jogo decisivo contra o Altos e (agora) é pensar em fazer um (bom) jogo”, afirmou o técnico.

O Paysandu, sofreu bastante defensivamente, desorganizado e ineficiente, o time não contou com o principal zagueiro, Perema. O jogador cumpriu suspensão no jogo passado e poderia ter voltar neste, mas Fonseca deixou o atleta no banco. Sobre os problemas na zaga, o treinador disse que não ter tido um defensor principal atrapalhou a equipe.

“Nós não tivemos um primeiro homem de marcação, acabamos tendo que usar o Jhonnatan. Então, a gente teve um meio de campo mais leve e automaticamente com menos marcação e mais técnico. O que perdeu foram todos os setores, um acabou fazendo com que a consequência do outro sobrecarregasse e foi nos impostos essa derrota”, declarou o treinador.

Nitidamente, o time bicolor parecia cansado fisicamente. Fonseca disse que passar o jogo inteiro correndo atrás da bola desgasta os jogadores, além disso, o técnico ainda revelou que dois jogadores da equipe saíram lesionados do jogo.

“Infelizmente, nós tivemos duas lesões também, se não me engano, com trinta e poucos minutos nós já tivemos a lesão do Danrlei, sentindo a posterior, deve ficar fora desses próximos jogos, e nós perdemos em um choque o Tcharlles. Então desgaste era uma coisa natural, porque nós tivemos que terminar a partida com dois jogadores a menos e correndo atrás de resultado desde o começo”, concluiu Roberto Fonseca.