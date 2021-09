Assista: Com direito a gol de ex-rival, Paysandu é goleado pelo Ferroviário na Série C

Com direito a goleada, o Ferroviário venceu por 5 a 1 o Paysandu, no Estádio Cidade Vozão, em Fortaleza. Os gols foram de Mauri (duas vezes), Edson Cariús, Vitão e Thiago Aperibé. Com o resultado, o Papão permanece na vice-liderança do grupo A da Série C. Enquanto isso, o Ferrão respira na competição e pula para a quinta colocação, com um ponto a menos em relação ao Bicola e com chances de buscar a classificação.

O próximo desafio do Paysandu será contra o Altos (PI), que está na sétima colocação do grupo A. O duelo será no sábado (18), às 17h, no estádio Albertão. A partida é válida pela pela 17° rodada da Série C e terá transmissão lance a lance no site de OLibera.com.

Veja os gols:

Primeiro tempo

O primeiro tempo de jogo foi do Ferroviário. Pelo lado direito, o Ferrão começou a criar as melhores chances. Pressionando, aos seis minutos, em uma tentativa de tabela entre Mauri e Berguinho, Victor Salinas cortou errado e Mauri pegou a sobra, bateu no canto do goleiro bicolor, Victor Souza e abrindo o placar.

Com o primeiro gol, o Ferroviário começou a pressionar ainda mais o Papão. E, aos 11 minutos, a lei do ex-rival funcionou. O atacante Edson Cariús, ex-Remo, recebeu a bola de Emerson Souza na entrada da grande área, venceu Victor Salinas, tirou do goleiro e chutou para o gol: 2 a 0 para o Ferrão.

O Paysandu não conseguia se encontrar na partida, não acertava passes e estava perdido em campo. Passou os primeiros 25 minutos sem jogar e sem reação. Apenas antes da parada para hidratação, o Papão chegou com perigo pela primeira. Depois da parada técnica, o time paraense acordou no jogo e começou a criar mais, com tentativas de Jhonnatan, Marino e Ruy, mas não foi eficaz.

Mesmo com o bom momento do Papão no jogo, aos 42 minutos, no cruzamento de bola, Mauri, livre de marcação e de cabeça, mandou para o fundo da rede, 3 a 0. Por ironia, o time com o pior ataque da competição fez três gols no Paysandu apenas no primeiro tempo.

Segundo tempo

O Paysandu voltou melhor, com mais atitude. Aos 6, Leandro Silva foi derrubado na grande área e o árbitro marcou o pênalti. Ruy bateu de um lado e o goleiro foi para o outro, para fazer o primeiro gol do Papão no jogo.

Assim como a etapa inicial começou melhor para o Ferroviário, o Paysandu dominou os primeiros minutos da etapa final. Com toque de bola, marcação alta e chegadas ao gol, o Papão ensaiou uma reação até que o Ferrão "jogou água chopp" bicolor.

Virou goleada

Mesmo com a melhora em campo, o Paysandu não conseguiu manter uma estabilidade. Com problemas na defesa, aos 23 minutos, depois de uma sequência de tentativas, após uma cobrança de escanteio, Vitão, sozinho, cabeceou e fez 4 a 1.

O Paysandu voltou a ficar apático e perdido no jogo. A equipe bicolor parecia cansada e não conseguia criar e ainda perdeu Tcharlles, que sentiu lesão, mas teve que permanecer em campo porque o técnico já havia gastado todas as substituições. Assim, no final do jogo, o Ferroviário, com Thiago Aperibé, aumentou a goleada e fez o último para o Ferrão. 5 a 1.

Ficha Técnica

Ferroviário 5 x 1 Paysandu

Série C 16° rodada

Local: Estádio Cidade Vozão

Horário: 15h

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Daniel Vidal Pimentel (SE)

Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Gols

Ferroviário: Mauri aos 6/1T e 42/1T, Edson Cariús aos 11/1T, Vitão 23/2T e Thiago Aperibé aos 48/2T; Paysandu: Ruy 7/2T.

Cartões amarelos: Vitão, Mauri, Gabriel Silva (FER); auxiliar técnico Roberto Júnior (PAY)

FERROVIÁRIO

Rafael, Lázaro, Vitão, Richardson, Emerson (Dudu), Sousa Tibiri, Emerson Souza, Mauri (Dioguinho), Berguinho (Diego Viana), Gabriel Silva (Augusto amarelo), Edson Cariús (Thiago Aperibé); Técnico: Anderson Batatais

PAYSANDU

Victor Souza; Leandro Silva, Denilson, Victor Sallinas, Diego Matos; Marino (Ratinho), Jhonnatan (Luan Santos), Ruy (Willian Fazendinha); João Paulo, Rildo (Tcharlles), Thiago Santos (Danrlei). Técnico: Roberto Fonseca