'Gabigol' do Paysandu revela papo com ídolo bicolor e afirma: 'Primeiro hat-trick de muitos'

Artilheiro do Paysandu, ao lado do Nicolas, e autor de quatro gols (um no jogo de ida e três na partida de volta) na decisão do Campeonato Paraense contra a Tuna, o atacante Gabriel Barbosa foi o entrevistado do programa Último Lance, de OLiberal.com. O jogador revelou que ficou ansioso durante a partida que garantiu o 49º título estadual ao Papão.

“Eu nunca deixei de acreditar. Sempre trabalho ao máximo. E fui coroado na noite. Emoção muito grande. Ontem foi uma noite difícil. Muita ansiedade. Guerra longa parecia que nunca ia acabar. Tivemos momento na partida de revés e conseguimos, depois, virar e pude fazer três gols. Na verdade eu fiz quatro, porque teve o do outro jogo (primeiro da final) e acho que foi o mais importante porque manteve a nossa equipe com concentração alta e esperança elevada para vir para o segundo jogo”, avaliou o jogador, que ainda comemora o fato de ter pedido música no Fantástico, um sonho de infância.

"Passar no fantástico é gratificante. Me emocionei. É um sonho realizado. Será o primeiro hat-trick de muitos que eu vou fazer", garantiu Gabriel, que tem apenas 22 anos.

Os três gols marcados pelo atacante rendeu elogio até de um ídolo bicolor. Vandick Lima mandou mensagem para Gabriel Barbosa parabenizando e mostrando que agora o jogador fazer parte do grupo seleto de quem faz hat-trick em uma partida importante para o Paysandu.

Leia mais:

Ídolo do Paysandu celebra feito de Gabriel Barbosa: 'Bem vindo ao seleto grupo'

Verdadeiro Gabigol? Homônimo do Paysandu supera média de craque do Flamengo

“Eu não sabia. O Vandick até me mandou mensagem e mostrou o print do que ele publicou no facebook. Falei que era uma honra chegar nessa marca e ter conquistado o que ele conquistou. Depois de muitos anos, meu nome fica marcado na história do Paysandu. Eu fico muito feliz quanto a isso. Esse feito de três gols vai ficar marcado. E eu só tenho a agradecer”, contou.

Nesta terça-feira, Gabriel e os outros jogadores se reapresentam na Curuzu. É o início da preparação do Paysandu para a estreia na Série C e sob comando do técnico Vinícius Eutrópio. O jogo contra o Tombense será no sábado, às 19 horas, no Almeidão, em Tombos (MG), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.