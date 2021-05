Verdadeiro Gabigol? Homônimo do Paysandu supera média de craque do Flamengo

Gabriel Barbosa se tornou sinônimo de goleador. Se o do Flamengo está entre os artilheiros do Brasil há pelo menos quatro temporadas, o do Paysandu aparece em momento de glória e números expressivos, mesmo que não esteja – ainda – entre os titulares do Papão.

Confira os gols de Paysandu 4 x 1 Tuna Luso:

A média de gols por partida é maior no caso do ‘Gabi’ rubro-negro: está em 1,07 por jogo, já que marcou 15 vezes em 14 jogos disputados na temporada. No caso do atacante bicolor, são 5 gols em 7 partidas, o que resulta numa média de 0,71 por jogo. Mas o ‘Gabigol’ alviceleste supera o homônimo do Fla na rapidez para balançar as redes.

Por se tratar de um reserva do Paysandu, Gabriel Barbosa Avelino, de 22 anos, soma 132 minutos em campo, de acordo com levantamento do próprio departamento de análise de desempenho do clube. Dividindo o tempo pelo número de vezes que estufou as redes, significa que o Gabriel do Paysandu marca um gol a cada 26 minutos, aproximadamente. É um terço da média do homônimo rubro-negro.

+ 'Hat-trick' de atacante do Paysandu garante artilharia do time na temporada

Com minutagem muito maior vestindo a camisa do Flamengo, os 15 gols de Gabi foram marcados durante os 1.166 minutos que esteve em campo, o que resulta em uma bola para dentro a cada 78 minutos jogados.

Emprestado ao Paysandu pelo Palmeiras, Gabriel Barbosa divide com Nicolas a artilharia do clube paraense na temporada. O contrato com o Papão é válido até o final da Série C, com salários inteiramente pagos pelo Verdão.