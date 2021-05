'Hat-trick' de atacante do Paysandu garante artilharia do time na temporada

Além de herói do 49º título estadual do Paysandu, Gabriel Barbosa termina o Campeonato Paraense de 2021 com uma marca expressiva: dividindo a artilharia do clube na temporada.

Com os três gols marcados neste domingo (23), que garantiram a vitória por 4 a 1 sobre a Tuna Luso e o título do estadual ainda no tempo regulamentar, o centroavante de 22 anos chega a 5 gols na competição, igualando Nicolas – que agora está a 10 partidas sem balançar as redes.

Assista aos melhores momentos da partida:

Apesar de reserva, Gabriel Barbosa também chega a uma média de gols invejável: são 5 em 7 partidas na temporada, ou seja, aproximadamente 0,71 gols por jogo.

O atacante de 1,95m só foi titular em uma partida no ano: a vitória por 1 a 0 sobre o Águia de Marabá, pela 8ª rodada do Parazão, quando passou em branco e foi substituído no intervalo.