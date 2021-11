Ex-Remo, executivo Ari Barros é sondado pelo Paysandu e pede projeto do clube para análise

Mesmo com o Paysandu ainda disputando a Copa Verde nesta temporada, o pensamento da diretoria do Papão já está em 2022. O clube mais uma vez não conseguiu êxito na competição mais importante da temporada e deixou escapar o acesso à Série B. Pensando no planejamento do próximo ano, a diretoria alviceleste busca um executivo de futebol e a “bola da vez” é Ari Barros, ex-jogador do Bicola e que já assumiu o cargo no Remo. A informação foi conformada pelo próprio Ari, que agradeceu o convite e ganhou “um tempo” para analisar a proposta.

“A diretoria do Paysandu me ligou, fiquei muito feliz e honrado pela procura, mas tenho contrato aqui [Náutico-PE] até o final do ano a não posso acertar com outro clube neste momento, por respeito a quem me abriu as portas”, disse.

Ari Barros está no Náutico desde o início da temporada (Tiago Caldas / Náutico)

No momento o Náutico-PE está livre do rebaixamento na Série B, porém a permanência de Ari no Timbu é incerta, já que o clube pernambucano passará por uma eleição. Ari falou do carinho que possui por Belém e solicitou ao Paysandu um projeto para ser analisado, porém, Ari confirmou que não possui prazo para dar a resposta à diretoria do Papão.

“Agora precisamos esperar uns dias para poder resolver [situação no Náutico]. Amo Belém, cidade que tenho vários amigos e o Paysandu é gigante. Solicitei um projeto ao clube, para eu analisar junto com a minha família”, afirmou.

Ari Barros na sua apresentação como jogador do Paysandu (primeiro à esquerda) ao lado de Sidny, Cristiano e Hadson (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Ari Barros, de 43 anos, é paraibano e foi zagueiro, defendeu as cores do Águia de Marabá em 2010 e do Paysandu em 2011. Iniciou a carreira fora dos gramados como gerente de futebol no Treze-PB em 2014, assumiu o Remo em 2018, já como executivo de futebol. Em 2019 foi para o Juventude-RS como coordenador técnico, no mesmo ano assumiu a função de executivo e conseguiu levar o clube jaconero da Série C à Série A. Na atual temporada defende as cores do Náutico.