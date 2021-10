Em rede social, presidente do Paysandu cita 'prioridades' da semana bicolor

O presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, usou suas redes sociais no início da tarde desta terça-feira (5) para falar sobre algumas prioridades que o clube terá ao longo desta semana visando a partida contra o Botafogo-PB, pelo quadrangular de acesso da Série C.

Boa tarde Fiel. Semana com duas prioridades claras: Trabalhar forte para fazer um bom jogo na próxima segunda feira, e preparar nosso estádio para o tão sonhado reencontro com o torcedor bicolor. Bora Papão!!! — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) October 5, 2021

O mandatário bicolor falou que o time precisa trabalhar forte durante os treinamentos, para fazer um jogo em Belém contra o Belo. Além disso, a diretoria alviceleste vai preparar o estádio para receber o torcedor que estar há quase um ano e sete meses longe das arquibancadas da Curuzu.

A partida da próxima segunda-feira marcará, justamente, o retorno do público aos jogos do Papão. Será o primeiro confronto com torcida, na Curuzu, desde 15 de março de 2020, quando o clube venceu o Castanhal por 1 a 0.