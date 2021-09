Paysandu: presidente avalia aumento de público e afirma que preço do ingresso será 'elevado'

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, representou o Papão na reunião com o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, que debateu o avanço nas questões de retorno do público aos estádios de Belém. Ettinger conversou com a equipe de OLiberal, avaliou o encontro, mas deixou claro que ainda sim o valor do ingresso nos jogos do Bicola será salgado.

Ettinger agradeceu a oportunidade de poder debater as questões ao lado do presidente do Remo e da presidente da Tuna Graciete Maués e afirmou que o aumento para 30% é um bom avanço.

“A reunião foi muito boa. A prefeitura liberou 30% e acesso com duas doses da vacina. Era o que o governo tinha liberado e vamos para frente. Nós falamos que ainda será um custo elevado dos ingressos, mas já ajuda. Agora só dependemos da reunião com a CBF”, disse.

O custo elevado no ingresso é para pagamento das despesas de um jogo. Estima-se que o custo de uma partida com todas as exigências do protocolo de segurança, irá custar para os cofres dos clubes de R$60 a R$80 mil.

Até o momento nada foi decidido em relação à reabertura dos jogos da Série B do Brasileiro. No mês passado, a intenção do presidente do Paysandu era que tivesse público no jogo contra o Manaus-AM, marcado para sábado (25), na Curuzu, porém, por se tratar da última rodada da primeira fase, ainda não será dessa vez que o Papão terá a presença de público, podendo ser liberado para o quadrangular final da Série C, caso o clube paraense avance na competição nacional.