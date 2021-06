Em meio a crise, diretoria do Paysandu reavalia desempenho de executivo de futebol

Em meio a um profundo processo de análises internas, o desempenho de Ítalo Rodrigues à frente da direção executiva de futebol do Paysandu está sendo reavaliado. Fontes de dentro do clube confirmaram a informação à reportagem de OLiberal.

A ação se dá pela falta de encaixe do time na temporada - do início ao fim da ‘Era Itamar Schulle’ aos primeiros jogos de Vinícius Eutrópio. Mais do que um problema 'de técnico’, a situação pode ser, de fato, de elenco.

Tanto que de cinco a seis jogadores serão dispensados ainda esta semana, a começar por Igor Goularte e Elyeser. As decepções foram tanto no aspecto técnico quanto de comportamento - como reincidentes problemas extracampo, desde atrasos até mesmo a um caso de falta a treino.

> Os primeiros da lista! Atacante e volante são dispensados pelo Paysandu

> Presidente do Paysandu garante dispensas e novas contratações

Os questionamentos então chegaram ao profissional responsável - não sozinho, mas em boa parte - pela montagem do plantel bicolor de 2021. É de se salientar que apenas sete jogadores permaneceram da temporada anterior, ou seja, uma renovação de quase 80% do elenco.

Segundo apuração de OLiberal, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, já teria buscado indicações de executivos no mercado, mesmo sem, ainda, movimentar-se no sentido de abrir negociação. Seria apenas um respaldo caso, internamente, decida-se pela mudança na gestão do futebol.

A crise no Paysandu começou ainda no Campeonato Paraense. A ausência de química e o baixo nível técnico do time culminou com a demissão de Itamar Schulle após a goleada sofrida contra a Tuna, no primeiro jogo da final do estadual.

A reação no segundo confronto, sob o comando interino de Wilton Bezerra, foi o espasmo necessário para o título, porém os problemas voltaram na Série C. A derrota em casa para o Botafogo-PB, pela forma como se deu, foi o estopim para que medidas mais drásticas fossem cogitadas pela diretoria bicolor.

LEIA MAIS

+ Diego Matos tem pré-contrato assinado com o Avaí e vai deixar o Paysandu

+ Com proposta de time sul-coreano, ‘Gabigol’ deixa o Paysandu