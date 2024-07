Em jogo de seis pontos, Paysandu recebe a Ponte Preta buscando vaga no G8 da Série B

Paysandu e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, às 18 horas, na Curuzu, pela 16ª rodada da Série B. O duelo é de extremo valor para ambos, sendo considerado um "jogo de seis pontos", pela proximidade entre eles e, ao mesmo tempo, a curta distância do G8. O Papão é o 13º, com 20 pontos, mesma pontuação da Macaca, que está uma posição acima. Apenas dois pontos separam os dois times do oitavo colocado, o Mirassol.

O Papão da Amazônia tem novidades para o duelo. O primeiro deles está no banco de reservas. O técnico Hélio dos Anjos retorna após ter cumprido suspensão automática para comandar o time e reencontrar a Ponte Preta. O clube foi o último antes dele vir a Belém. Por lá, Hélio conquistou o título da Série A-2. Para o duelo, além da estratégia tática, o clube conta com o trunfo da Curuzu. A equipe está há mais de um ano invicto jogando no estádio. Na rodada passada, a equipe Bicolor recebeu o Ceará e venceu por 2 a 1. Nicolas abriu o placar para o Papão, mas Rafael Ramos empatou. Até que, na reta final do jogo, Val Soares marcou o gol da vitória dos donos da casa.

Para o duelo, o Papão conta com o retorno do zagueiro Wanderson, que volta após cumprir suspensão. Em compensação, o lateral-esquerdo Kevyn recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga. Já o volante Wesley Fraga se recupera de lesão. Para o meio-campo, a tendência é que Cazares permaneça, após a ótima estreia contra o Ceará. Além do confronto na bola, a partida terá um duelo interessante entre técnicos, os dois mais experientes da Série B. Nelsinho Baptista, de 73 anos, e Hélio dos Anjos, com 66, são os mais longevos da competição e juntos somam 35 títulos em cerca de 40 anos de trajetória futebolística para ambos. Além do mais, ambos vivem uma sequência invicta. São seis jogos sem partidas sem perder do Papão e quatro da Macaca.

Já a Ponte Preta chega a Belém com uma distância mínima em relação ao adversário, ocupando a 11ª colocação na tabela, também com 20 pontos. A equipe vem de uma vitória contra o Mirassol por 4 x 1. O elenco alvinegro ainda realiza um trabalho em Belém, quando o treinador definirá a equipe principal.

Em relação ao time, pelo menos três mudanças podem ocorrer. O zagueiro Sérgio Raphael, o volante Emerson Santos e o atacante Matheus Régis estão suspensos pelo terceiro amarelo. Na defesa, Joílson e Luis Haquin são alternativas para o lugar de Sérgio Raphael. O boliviano retornou da Copa América e ainda não jogou sob o comando do treinador da Macaca. Já no ataque, sem Matheus Régis, o escolhido foi Dodô - ele retorna ao time após cumprir suspensão na vitória sobre o Mirassol.

Ficha Técnica

Local: Estádio da Curuzu

Data: 20/07

Hora: 18h

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Paysandu: Diogo Silva; Michel Macedo, Carlão, Wanderson e Kevyn; Leandro Vilela, João Vieira, Cazares; Jean Dias, Esli Garcia e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos

Ponte Preta: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson (Haquin), Mateus Silva e Gabriel Risso; Castro, Ramon e Elvis; Iago Dias (Emerson), Dodô e Jeh.

Técnico: Nelsinho Baptista