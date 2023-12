Ele fica! Juventude mantém Carpini e desiste de contratação de Hélio dos Anjos

O treinador do Paysandu, Hélio dos Anjos, não deve ir para o Juventude-RS nesta temporada. Pelo menos é o que afirma a imprensa gaúcha. Segundo informação publicada pelo portal GE de Caxias do Sul, nesta quinta-feira (14), a equipe Jaconera confirmou a permanência do técnico Thiago Carpini, que estava na mira do Santos-SP. Dessa forma, o time alviverde não irá em busca de um novo comandante no mercado.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

As divergências que afastaram Carpini do Santos eram relacionadas à multa rescisória para tirar o treinador do Juventude. Além disso, a formação da comissão técnica no novo clube, que ainda não estava definida presidência recém-eleita, afastaram Carpini da vaga.

VEJA MAIS

Segundo o GE de Caxias do Sul, o Peixe precisaria pagar R$ 1 milhão para contratar o técnico. A equipe paulista até tentou negociar, oferecendo o empréstimo de alguns atletas, mas a proposta foi recusada.

Hélio no radar

Na quarta-feira (13), o jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio, informou que Hélio dos Anjos havia sido sondado pelo Juventude. A ideia era que o treinador, que já havia comandando o clube Jaconero, substituísse Carpini em caso de uma eventual saída.

A equipe de O Liberal conversou com o agente do treinador, que afirmou que não existe nada oficial por parte do clube gaúcho. Segundo o staff de Hélio, o técnico tem contrato com o Paysandu até o final do próximo ano, com multa rescisória vigente. No entanto, valores não foram informados.