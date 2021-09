Diretor do Paysandu explica negociação de jovem meia do Paysandu para clube espanhol

O Paysandu divulgou na última semana o empréstimo do meia Júlio Cezar ao Getafe-ESP, clube da La Liga, a primeira divisão espanhola. O jogador ficará 40 dias em um período de adaptação e em janeiro de 2022, quando completar 18 anos, irá passar apenas um ano emprestado. O Geta tem uma cláusula de compra fixada no fim do acordo.

A equipe de O Liberal conversou com o supervisor do Papão, Carlos Henrique, que participou da negociação do Julio Cezar com o Getafe-ESP e explicou alguns detalhes das conversas:

"Sempre existiu o interesse de clubes espanhóis. A empresa que agencia o atleta é de lá e sempre existiu algumas possibilidades . Desde setembro do ano passado o empresário dele tem contactado e mostrado interesse de alguns clubes espanhóis. Tivemos sondagens de clubes como Celta de Vigo-ESP, Almería-ESP e o próprio Getafe-ESP. Mas acabou se concretizando por intermédio do empresário do atleta", disse Carlos.

Júlio Cezar dos Santos Ferreira, de apenas 17 anos, é natural de Santa Izabel do Pará. A jovem promessa bicolor foi promovida ao time principal no passado, quando a equipe ainda tinha Hélio dos Anjos como técnico. Justamente por ainda não ser de maior, segundo Carlos, o clube trabalhou o meia passasse pelo período de adaptação:

"Foi um longo período [de negociações]. Além da ansiedade do atleta, havia a pandemia, [ter que] estar vacinado, [exame] PCR para poder viajar, voos cancelados. Era para o atleta ir em agosto, mas precisou adiar um pouco. Coincidiu com a renovação dele, mas sempre existiu interesse", complementou o supervisor.